Reuters привел условия России для прекращения конфликта на Украине

Reuters привел условия России для прекращения конфликта на УкраинеСреди них отказ от части территорий, вступления в НАТО и размещения западных войск
Для прекращения огня на территории Украины президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы Киев отказался от всего восточного Донбасса и вступления в НАТО, а также сохранял нейтралитет и не размещал западные войска на своей территории. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
Собеседники агентства рассказали, что российский лидер обсудил условия, на которые готова пойти РФ, с президентом США Дональдом Трампом во время саммита на Аляске 15 августа.
Как пишет Reuters, в этих условиях Путин пошел на компромисс в отношении территориальных требований, которые он выдвинул в июне 2024 г. Они предполагали, что Киев признает за Москвой Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонскую и Запорожскую области.
По данным источников агентства, новое предложение президента РФ включает требование о том, чтобы Украина полностью вывела войска из районов ДНР, которые она все еще контролирует. Москва, в свою очередь, заморозит линию фронта в Запорожской и Херсонской областях, добавили они.
Кроме того, по их словам, в рамках возможной сделки Россия также готова передать Украине части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, которые сейчас находятся под контролем Вооруженных сил (ВС) РФ.
Советник офиса президента Украине Михаил Подоляк заявил в интервью La Repubblica, что Киев готов к замораживанию конфликта по линии фронта и признанию де-факто утраченными ряда территорий.
Тем не менее, 21 августа глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил Corriere della Sera, что Киев не планирует референдума о внесении поправок в конституцию республики, которые бы признали территории, находящиеся под контролем Вооруженных сил России, российскими.
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со спецпредставителем лидера США Китом Келлогом назвал невозможными территориальные уступки, к которым призывает Трамп.