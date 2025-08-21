Газета
Главная / Политика /

Reuters привел условия России для прекращения конфликта на Украине

Среди них отказ от части территорий, вступления в НАТО и размещения западных войск
Анастасия Брянцева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Для прекращения огня на территории Украины президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы Киев отказался от всего восточного Донбасса и вступления в НАТО, а также сохранял нейтралитет и не размещал западные войска на своей территории. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Собеседники агентства рассказали, что российский лидер обсудил условия, на которые готова пойти РФ, с президентом США Дональдом Трампом во время саммита на Аляске 15 августа.

Как пишет Reuters, в этих условиях Путин пошел на компромисс в отношении территориальных требований, которые он выдвинул в июне 2024 г. Они предполагали, что Киев признает за Москвой Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонскую и Запорожскую области.

Как прошли переговоры Трампа, Зеленского и европейских лидеров
18 августа президент США Дональд Трамп принял в Овальном кабинете украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы обсудить с ним итоги переговоров, которые прошли на Аляске. Американский лидер встретил своего визави на крыльце Белого дома и похвалил за внешний вид: в отличие от февральского визита, который закончился скандалом, на этот раз Зеленский был в черном пиджаке.
1  / 8

18 августа президент США Дональд Трамп принял в Овальном кабинете украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы обсудить с ним итоги переговоров, которые прошли на Аляске. Американский лидер встретил своего визави на крыльце Белого дома и похвалил за внешний вид: в отличие от февральского визита, который закончился скандалом, на этот раз Зеленский был в черном пиджаке. / Julia Demaree Nikhinson / AP Photo

По данным источников агентства, новое предложение президента РФ включает требование о том, чтобы Украина полностью вывела войска из районов ДНР, которые она все еще контролирует. Москва, в свою очередь, заморозит линию фронта в Запорожской и Херсонской областях, добавили они.

Кроме того, по их словам, в рамках возможной сделки Россия также готова передать Украине части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, которые сейчас находятся под контролем Вооруженных сил (ВС) РФ.

Ушаков раскрыл подробности телефонного разговора Путина и Трампа

Политика / Международные отношения

Советник офиса президента Украине Михаил Подоляк заявил в интервью La Repubblica, что Киев готов к замораживанию конфликта по линии фронта и признанию де-факто утраченными ряда территорий.

Тем не менее, 21 августа глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил Corriere della Sera, что Киев не планирует референдума о внесении поправок в конституцию республики, которые бы признали территории, находящиеся под контролем Вооруженных сил России, российскими.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со спецпредставителем лидера США Китом Келлогом назвал невозможными территориальные уступки, к которым призывает Трамп.

Читайте также:Лавров: Украина не заинтересована в устойчивом урегулировании конфликта
