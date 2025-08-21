Reuters привел условия России для прекращения конфликта на Украине

Для прекращения огня на территории Украины президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы Киев отказался от всего восточного Донбасса и вступления в НАТО, а также сохранял нейтралитет и не размещал западные войска на своей территории. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.