Лавров: Украина не заинтересована в устойчивом урегулировании конфликта

«То есть цели, которые остаются у украинского нынешнего руководства, а эти цели безусловно подогреваются западными спонсорами киевского режима, они направлены против тех усилий, которые предпринимает президент [США Дональд] Трамп, с которым мы активно и конкретно сотрудничаем в поиске долгосрочных, устойчивых путей к урегулированию», – заключил глава российского МИДа.