Лавров: Украина не заинтересована в устойчивом урегулировании конфликтаЦель России - долгосрочное решение конфликта, подчеркнул глава МИД РФ
Киев прямо показывает, что Украина не заинтересована в устойчивом и долговременном урегулировании конфликта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.
Он объяснил это тем, что представители Киева комментируют нынешнюю ситуацию «весьма специфическим образом». В пример Лавров привел слова советника офиса украинского лидера Михаила Подоляка который, говоря о гарантиях безопасности, заявил, что после достижения такой договоренности Украина будет требовать от стран Запада санкционной деструкции России и слома экономики страны.
«То есть цели, которые остаются у украинского нынешнего руководства, а эти цели безусловно подогреваются западными спонсорами киевского режима, они направлены против тех усилий, которые предпринимает президент [США Дональд] Трамп, с которым мы активно и конкретно сотрудничаем в поиске долгосрочных, устойчивых путей к урегулированию», – заключил глава российского МИДа.
Агентство AFP 21 августа писало, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в ближайшие 7–10 дней ожидает получить «понимание архитектуры гарантий безопасности от США».
20 августа Politico со ссылкой на источники писало, что в Евросоюзе ожидают появления «конкретного мирного предложения» для президентов России и Украины в течение недели.