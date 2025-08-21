Подоляк: Киев готов признать ряд территорий де-факто утраченными
На Украине готовы к замораживанию конфликта по линии фронта и признанию де-факто утраченными ряда территорий. Об этом советник офиса президента республики Михаил Подоляк заявил в интервью La Repubblica.
Украинский чиновник добавил, что «будет большая работа» по возвращению этих земель Киеву с помощью экономических, дипломатических и других инструментов.
21 августа глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил Corriere della Sera, что Киев не планирует референдума о внесении поправок в конституцию республики, которые бы признали территории, находящиеся под контролем Вооруженных сил России.
20 августа украинский депутат Анна Скороход говорила, что в Верховную раду внесли законопроект, предлагающий изменить границы Харьковской и Днепропетровской областей, включив в них территории Донецкой и Луганской народных республик, на данный момент контролируемые Киевом. Она назвала такое решение «единственным шансом» оставить эти территории подконтрольными Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со спецпредставителем лидера США Китом Келлогом назвал невозможными территориальные уступки, к которым призывает американский президент Дональд Трамп.