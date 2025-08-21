Подоляк: Киев готов признать ряд территорий де-факто утраченными

20 августа украинский депутат Анна Скороход говорила, что в Верховную раду внесли законопроект, предлагающий изменить границы Харьковской и Днепропетровской областей, включив в них территории Донецкой и Луганской народных республик, на данный момент контролируемые Киевом. Она назвала такое решение «единственным шансом» оставить эти территории подконтрольными Украине.