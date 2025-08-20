Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Раду внесли проект об изменении границ Харьковской и Днепропетровской областей

Ведомости

В Верховную раду внесли законопроект, который предлагает изменить границы Харьковской и Днепропетровской областей, включив в них территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые сейчас находятся под контролем Киева. Об этом сообщила украинский депутат Анна Скороход в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что законопроект уже зарегистрирован. Скороход назвала такое решение «единственным шансом» оставить эти территории подконтрольными Украине. 

«Закон дает нам право вносить изменения в административно-правовое поле для этого», — написала она.

Трамп заявил о необходимости обсуждения обмена территориями

Политика / Международные отношения

18 августа в ходе встречи со спецпредставителем президента США Китом Келлогом украинский лидер Владимир Зеленский назвал невозможными территориальные уступки, к которым призывает президент США Дональд Трамп.

Politico перед саммитом Трампа и президента России Владимира Путина 15 августа писало, что Украина выдвинула пять ключевых требований для урегулирования конфликта с Россией: переговоры о территориальных уступках возможны только после устойчивого перемирия, компенсация ущерба, гарантии безопасности, сохранение санкций, возвращение военнопленных и детей.

Трамп в эфире Fox News 19 августа рассказал, что европейские лидеры с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок со стороны Украины. Он также добавил, что возвращение Крыма Украине невозможно.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных