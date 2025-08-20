В Раду внесли проект об изменении границ Харьковской и Днепропетровской областей
В Верховную раду внесли законопроект, который предлагает изменить границы Харьковской и Днепропетровской областей, включив в них территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые сейчас находятся под контролем Киева. Об этом сообщила украинский депутат Анна Скороход в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что законопроект уже зарегистрирован. Скороход назвала такое решение «единственным шансом» оставить эти территории подконтрольными Украине.
«Закон дает нам право вносить изменения в административно-правовое поле для этого», — написала она.
18 августа в ходе встречи со спецпредставителем президента США Китом Келлогом украинский лидер Владимир Зеленский назвал невозможными территориальные уступки, к которым призывает президент США Дональд Трамп.
Politico перед саммитом Трампа и президента России Владимира Путина 15 августа писало, что Украина выдвинула пять ключевых требований для урегулирования конфликта с Россией: переговоры о территориальных уступках возможны только после устойчивого перемирия, компенсация ущерба, гарантии безопасности, сохранение санкций, возвращение военнопленных и детей.
Трамп в эфире Fox News 19 августа рассказал, что европейские лидеры с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок со стороны Украины. Он также добавил, что возвращение Крыма Украине невозможно.