В Раду внесли проект об изменении границ Харьковской и Днепропетровской областей

В Верховную раду внесли законопроект, который предлагает изменить границы Харьковской и Днепропетровской областей, включив в них территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые сейчас находятся под контролем Киева. Об этом сообщила украинский депутат Анна Скороход в своем Telegram-канале.