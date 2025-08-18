Трамп заявил о необходимости обсуждения обмена территориями
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости обсуждения обмена территорий. Об этом он сообщил в ходе вступительного слова на переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
«Нам также необходимо обсудить возможные территориальные обмены с учетом текущей линии соприкосновения. То есть линии фронта, зоны боевых действий, которая достаточно очевидна», – сказал он.
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев говорил 13 августа, до встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, что территории России закреплены в Конституции страны. Вместе с тем, речь может идти об обмене территорий, перешедших под контроль РФ в ходе спецоперации на Украине.
Reuters писал, что Москва готова пойти на обмен территорий для завершения российско-украинского конфликта. Агентство представило предполагаемые условия РФ: российская армия готова оставить занятые районы в Сумской и Харьковской областях, а также заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях. Киев должен вывести свои войска из ДНР и ЛНР.