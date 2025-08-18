Трамп заявил о необходимости обсуждения обмена территориями

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев говорил 13 августа, до встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, что территории России закреплены в Конституции страны. Вместе с тем, речь может идти об обмене территорий, перешедших под контроль РФ в ходе спецоперации на Украине.