Главная / Политика /

Reuters узнал условия России для завершения конфликта на Украине

Ведомости

Москва готова пойти на обмен территорий для завершения российско-украинского конфликта. Это следует из публикации Reuters, где представлены предполагаемые условия России, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом.

Согласно материалу, требования России:

  • признание Крыма,

  • частичная отмена санкций,

  • запрет на вступление Украины в НАТО,

  • официальный статус русского языка на Украине,

  • право Русской православной церкви (РПЦ) на свободную деятельность на Украине.

Россия готова оставить занятые районы в Сумской и Харьковской областях, а также заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях. Киев, в свою очередь, должен вывести свои войска из ДНР и ЛНР. Financial Times в своем материале представила схожие данные.

15 августа на Аляске состоялся саммит президентов РФ и США. По их итогам, как объявил Трамп, достичь сделки не удалось, при этом в Вашингтоне положительно оценили прошедшую встречу.

В августе Путин заявил, что его условия по завершению конфликта на Украине от июня 2024 г. остаются актуальными. Среди них – вывод украинских войск с присоединенных к России территорий, гарантия Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, а также прежние цели – демилитаризация и денацификация Украины.

