Reuters узнал условия России для завершения конфликта на Украине
Москва готова пойти на обмен территорий для завершения российско-украинского конфликта. Это следует из публикации Reuters, где представлены предполагаемые условия России, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом.
Согласно материалу, требования России:
признание Крыма,
частичная отмена санкций,
запрет на вступление Украины в НАТО,
официальный статус русского языка на Украине,
право Русской православной церкви (РПЦ) на свободную деятельность на Украине.
Россия готова оставить занятые районы в Сумской и Харьковской областях, а также заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях. Киев, в свою очередь, должен вывести свои войска из ДНР и ЛНР. Financial Times в своем материале представила схожие данные.
15 августа на Аляске состоялся саммит президентов РФ и США. По их итогам, как объявил Трамп, достичь сделки не удалось, при этом в Вашингтоне положительно оценили прошедшую встречу.
В августе Путин заявил, что его условия по завершению конфликта на Украине от июня 2024 г. остаются актуальными. Среди них – вывод украинских войск с присоединенных к России территорий, гарантия Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, а также прежние цели – демилитаризация и денацификация Украины.