МИД ответил, возможны ли территориальные обмены с Украиной

МИД ответил, возможны ли территориальные обмены с УкраинойЦели делегации РФ на Аляске будут продиктованы исключительно национальными интересами
Территории России закреплены в Конституции страны, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. Так он прокомментировал предположения о возможных «территориальных обменах» в рамках урегулирования конфликта с Украиной.
«Этим все сказано. Поэтому что касается целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами», – подчеркнул Фадеев.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что президент РФ Владимир Путин предложил через спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа следующий план прекращения огня: полный вывод украинских войск с территории ДНР и заморозку конфликта по текущей линии фронта. Официально власти существование такого предложения не подтверждали. Глава Белого дома Дональд Трамп при этом говорил, что сторонам предстоит некий «обмен территориями» в рамках мирного урегулирования. Зеленский вчера фактически отверг добровольный отказ от территорий, заявив, что не согласится на вывод войск с Донбасса.
Под контролем России сейчас находятся закрепленные в Конституции территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, ВС РФ контролирует и другие территории, в частности в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.
12 августа газета The Telegraph писала, что Украина может согласиться на территориальные уступки только в обмен на урегулирование конфликта. Для страны это будет означать гарант поставок оружия и начало пути к членству в НАТО.
Глава Пентагона Пит Хегсет сказал, что взаимные уступки, в том числе обмен территориями будет включен в любой вариант урегулирования конфликта. «Никто не будет счастлив», – подчеркнул министр обороны США.