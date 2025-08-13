МИД ответил, возможны ли территориальные обмены с Украиной

The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что президент РФ Владимир Путин предложил через спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа следующий план прекращения огня: полный вывод украинских войск с территории ДНР и заморозку конфликта по текущей линии фронта. Официально власти существование такого предложения не подтверждали. Глава Белого дома Дональд Трамп при этом говорил, что сторонам предстоит некий «обмен территориями» в рамках мирного урегулирования. Зеленский вчера фактически отверг добровольный отказ от территорий, заявив, что не согласится на вывод войск с Донбасса.