Зеленский: Киев не выведет войска из Донбасса без четких условий
Киев не согласится на вывод войск из Донбасса без четких гарантий безопасности, так как это создаст риски начала нового конфликта, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова передает «РБК-Украина».
Зеленский рассказал, что во время последнего телефонного звонка с американским президентом Дональдом Трампом он отказался обсуждать обмен территориями с Россией из-за конституции.
«Если честно, при всем уважении, я не готов по телефону обсуждать соответствующие вопросы. Это серьезные вопросы, которые решаются на уровне лидеров», – сказал он.
Украинский лидер также сообщил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф «дал сигнал» о том, что Россия готова к окончанию конфликта, к прекращению огня, заявил Зеленский. По словам Зеленского, Уиткофф сказал, что должны быть территориальные уступки с обеих сторон.
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что любой вариант урегулирования российско-украинского конфликта может потребовать взаимных уступок, включая обмен территориями.
The Telegraph писал, что Украина согласится на территориальные уступки только в обмен на урегулирование конфликта, которое даст стране надежные гарантии поставок оружия и пути к членству в НАТО.
Зеленский заявил европейским лидерам, что они должны отвергнуть предложение президента США Дональда Трампа об урегулировании, в рамках которого Киев должен уступить часть земель, которые находятся под контролем Москвы. Издание отмечает, что это означало бы заморозку конфликта по линии фронта и фактическую передачу России контроля над территориями ДНР, ЛНР, Запорожья, Херсонской области и Крыма.