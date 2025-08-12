Хегсет: урегулирование на Украине потребует обмена территориями
Любой вариант урегулирования российско-украинского конфликта может потребовать взаимных уступок, включая обмен территориями. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.
«В переговорной части, вы знаете, могут быть обмены территориями. Будут уступки. Никто не будет счастлив», – подчеркнул Хегсет.
15 августа на Аляске ожидается встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. О ней было объявлено после визита в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа 6 августа. Главной темой переговоров помощник российского главы Юрий Ушаков называл обсуждение вариантов достижения долгосрочного урегулирования кризиса на Украине.
Перед переговорами с Путиным Трамп проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Он запланирован на 13 августа. В ходе диалога будут рассмотрены «варианты давления на Россию» и подготовка возможных мирных переговоров.
11 августа юрист Джеймс Тидмарш в статье для The Spectator писал, что президент США может согласиться с условиями России и призвать Украину сделать это для того, чтобы осуществить многомиллиардное экономическое партнерство с Москвой в Арктике.