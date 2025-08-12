The Telegraph: Украина готова отказаться от контролируемых Россией территорий
Украина согласится на территориальные уступки только в обмен на урегулирование конфликта, которое даст стране надежные гарантии поставок оружия и пути к членству в НАТО. Об этом сообщает The Telegraph.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил европейским лидерам, что они должны отвергнуть предложение президента США Дональда Трампа об урегулировании, в рамках которого Киев должен уступить часть земель, которые находятся под контролем Москвы. Издание отмечает, что это означало бы заморозку конфликта по линии фронта и фактическую передачу России контроля над территориями ДНР, ЛНР, Запорожья, Херсонской области и Крыма.
15 августа на Аляске состоится встреча президента России Владимира Путина и Трампа. О ней было объявлено после визита в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа 6 августа. Главной темой переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков называл обсуждение вариантов достижения долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта.
Ожидается, что перед переговорами с Путиным Трамп проведет телефонный разговор с Зеленским и европейскими лидерами. Он запланирован на 13 августа, будут рассмотрены «дальнейшие варианты давления на Россию» и подготовка возможных мирных переговоров.