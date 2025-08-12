Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

The Telegraph: Украина готова отказаться от контролируемых Россией территорий

Ведомости

Украина согласится на территориальные уступки только в обмен на урегулирование конфликта, которое даст стране надежные гарантии поставок оружия и пути к членству в НАТО. Об этом сообщает The Telegraph.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил европейским лидерам, что они должны отвергнуть предложение президента США Дональда Трампа об урегулировании, в рамках которого Киев должен уступить часть земель, которые находятся под контролем Москвы. Издание отмечает, что это означало бы заморозку конфликта по линии фронта и фактическую передачу России контроля над территориями ДНР, ЛНР, Запорожья, Херсонской области и Крыма.

Spectator: Трамп может потребовать от Украины принять условия России

Политика / Международные отношения

15 августа на Аляске состоится встреча президента России Владимира Путина и Трампа. О ней было объявлено после визита в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа 6 августа. Главной темой переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков называл обсуждение вариантов достижения долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта.

Ожидается, что перед переговорами с Путиным Трамп проведет телефонный разговор с Зеленским и европейскими лидерами. Он запланирован на 13 августа, будут рассмотрены «дальнейшие варианты давления на Россию» и подготовка возможных мирных переговоров.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных