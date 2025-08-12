The Telegraph: Украина готова отказаться от контролируемых Россией территорий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил европейским лидерам, что они должны отвергнуть предложение президента США Дональда Трампа об урегулировании, в рамках которого Киев должен уступить часть земель, которые находятся под контролем Москвы. Издание отмечает, что это означало бы заморозку конфликта по линии фронта и фактическую передачу России контроля над территориями ДНР, ЛНР, Запорожья, Херсонской области и Крыма.