Трамп сообщил о согласии европейских лидеров с территориальными уступками Киева

Politico перед саммитом Трампа и президента России Владимира Путина 15 августа писало, что Украина выдвинула пять ключевых требований для урегулирования конфликта с Россией: переговоры о территориальных уступках возможны только после устойчивого перемирия, компенсация ущерба, гарантии безопасности, сохранение санкций, возвращение военнопленных и детей.