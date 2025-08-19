Трамп сообщил о согласии европейских лидеров с территориальными уступками Киева
Европейские лидеры с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок Украины, сообщил президент США Дональд Трамп в эфире Fox News.
Он также добавил, что возвращение Крыма Украине невозможно.
18 августа в ходе встречи со спецпредставителем президента США Китом Келлогом украинский лидер Владимир Зеленский назвал невозможными территориальные уступки, к которым призывает Трамп.
Politico перед саммитом Трампа и президента России Владимира Путина 15 августа писало, что Украина выдвинула пять ключевых требований для урегулирования конфликта с Россией: переговоры о территориальных уступках возможны только после устойчивого перемирия, компенсация ущерба, гарантии безопасности, сохранение санкций, возвращение военнопленных и детей.