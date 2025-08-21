Ермак: Украина не намерена проводить референдум о территориях

Украинский депутат Анна Скороход 20 августа сообщала, что в Верховную раду внесли законопроект, который предлагает изменить границы Харьковской и Днепропетровской областей, включив в них территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые сейчас находятся под контролем Киева. Она назвала такое решение «единственным шансом» оставить эти территории подконтрольными Украине.