Ермак: Украина не намерена проводить референдум о территориях
Киев не намерен проводить референдум о внесении поправок в конституцию Украины, которые бы признали территории, находящиеся под контролем российской армии. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Corriere della Sera.
Он отметил, что Киев не готов идти на территориальные уступки. Тем не менее, по словам Ермака, президент Украины Владимир Зеленский готов обсудить этот вопрос с лидером РФ Владимиром Путиным.
«Зеленский ясно дал понять: все территориальные вопросы будут обсуждаться на его двусторонней встрече с Путиным; более того, переговоры должны начинаться с нынешней линии фронта», – пояснил глава офиса украинского лидера.
Украинский депутат Анна Скороход 20 августа сообщала, что в Верховную раду внесли законопроект, который предлагает изменить границы Харьковской и Днепропетровской областей, включив в них территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые сейчас находятся под контролем Киева. Она назвала такое решение «единственным шансом» оставить эти территории подконтрольными Украине.
18 августа в ходе встречи со спецпредставителем президента США Китом Келлогом Зеленский назвал невозможными территориальные уступки, к которым призывает президент США Дональд Трамп.