Минфин внес в правительство проект бюджета на три года

Минфин не приводит в пресс-релизе обновленных параметров бюджета на 2025 г., а также на 2026–2028 гг. Действующий закон о казне, с учетом корректировок, принятых летом, предполагает в 2025 г. доходы в размере 38,5 трлн руб., расходы – 42,298 трлн руб. Дефицит бюджета, таким образом, предполагается в размере 3,79 трлн руб. (1,7% ВВП). По предварительным данным Минфина, в январе – августе 2025 г. бюджет был исполнен с дефицитом 4,193 трлн руб., или 1,9% ВВП. Доходы за этот период выросли на 3% – в основном за счет ненефтегазовых (рост на 14,3% до 17,7 трлн руб.). В то же время нефтегазовые поступления за восемь месяцев сократились на 20,2% – до 6,03 трлн руб.