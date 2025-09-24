Минфин внес в правительство проект бюджета на три года

Минфин внес в правительство проект бюджета на три годаПриоритеты – исполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности, достижение наццелей
Минфин внес в правительство бюджетный пакет законопроектов, говорится в сообщении финансового ведомства. Речь идет о поправках в закон о бюджете на 2025 г., законопроект о федеральном бюджете на 2026–2028 гг., а также предложения о внесении отдельных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы.
Минфин не приводит в пресс-релизе обновленных параметров бюджета на 2025 г., а также на 2026–2028 гг. Действующий закон о казне, с учетом корректировок, принятых летом, предполагает в 2025 г. доходы в размере 38,5 трлн руб., расходы – 42,298 трлн руб. Дефицит бюджета, таким образом, предполагается в размере 3,79 трлн руб. (1,7% ВВП). По предварительным данным Минфина, в январе – августе 2025 г. бюджет был исполнен с дефицитом 4,193 трлн руб., или 1,9% ВВП. Доходы за этот период выросли на 3% – в основном за счет ненефтегазовых (рост на 14,3% до 17,7 трлн руб.). В то же время нефтегазовые поступления за восемь месяцев сократились на 20,2% – до 6,03 трлн руб.
Подготовленный проект федерального бюджета на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 гг. «сбалансированный и устойчивый», подчеркивается в пресс-релизе. Это важно для поддержания макроэкономической стабильности.
Минфин напоминает, что ключевые приоритеты проекта бюджета на 2026–2028 гг. – выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей участников СВО, а также достижение национальных целей до 2030 г.
Стратегический приоритет – финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей участников СВО, отмечает Минфин. «Запланированные в бюджете ресурсы позволят обеспечить оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия военнослужащим и поддержку их семей, а также модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса», – говорится в пресс-релизе.
На мероприятия нацпроектов в течение шести лет предусматривается свыше 41 трлн руб. бюджетных средств, сообщает Минфин. Это практически в 2,6 раза больше, чем за предыдущую шестилетку.
«Детский бюджет»
«Детский бюджет», который включает в себя меры по повышению демографии, за три года превысит 10 трлн руб., сообщает Минфин. В частности, речь идет о предоставлении ежегодной семейной выплаты гражданам, имеющим двух и более детей. Она назначается с учетом критерия нуждаемости и впервые будет выплачена в 2026 г. в виде возмещения части уплаченного НДФЛ за 2025 г.
Кроме того, за три года будут направлены 1,8 трлн руб. на реализацию программы материнского капитала. Предусмотрена также индексация его размера на уровень инфляции и предоставление семьям с детьми возможности получения остатков средств маткапитала без цели их использования, сообщает Минфин.
Также более 2 трлн руб. учтены на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми. Речь идет о субсидировании процентной ставки по ипотеке для домохозяйств (около 1,8 трлн руб.). Кроме того, запланированы единовременные выплаты (по 450 000 руб.) многодетным семьям (с тремя и более детьми) на частичное погашение ипотеки (совокупно более 300 млрд руб.).
Здравоохранение и образование
На здравоохранение Минфин направит дополнительно более 1 трлн руб. в течение трех лет. В частности, на реализацию нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в трехлетке предусмотрено более 900 млрд руб.
Также предусмотрены средства на программы лекарственного обеспечения, отмечает Минфин. В том числе средства пойдут на помощь детям с тяжелыми, редкими заболеваниями через фонд «Круг добра», профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечение лекарств по программе 14 ВЗН («14 высокозатратных нозологий», предусматривает льготное обеспечение для пациентов, страдающих редкими и высокозатратными нозологиями).
В сфере образования в первую очередь продолжится модернизация и строительство школ и детских садов, отмечает Минфин. Почти 110 млрд руб. учтены на финансирование строительства 150 школ к 2030 г. На финансирование капремонта школ в 2026–2028 гг. будет направлено более 290 млрд руб.
Технологии и инфраструктура
Значительные ассигнования в трехлетке будут направлены на обеспечение дорожной деятельности, обновление общественного транспорта, сообщает Минфин. В частности, объем финансирования дорожного хозяйства превысит уровень предшествующих лет – на эти цели предусмотрено 4,6 трлн руб. на трехлетку.
На комплексное развитие сельских территорий будет направлено более 180 млрд руб. за три года. На программы модернизации коммунальной инфраструктуры финансовое ведомство выделит 182,3 млрд руб., на ликвидацию аварийного жилищного фонда – более 160 млрд руб. за три года.
Еще 202,6 млрд руб. предусмотрено на развитие опорной сети аэродромов. До 2030 г. будет реконструировано и построено не менее 75 аэродромов, отмечает Минфин.
В бюджете на будущую трехлетку предусмотрено финансирование мероприятий по обеспечению технологического лидерства в объеме около 1,9 трлн руб., сообщает Минфин. В частности, в 2026 г. на эти цели направят 567,8 млрд руб., в 2027 г. – 652,8 млрд руб., в 2028 г. – 658,9 млрд руб.
Также продолжится приоритетное выделение средств в рамках нацпроектов «Станки». Общий объем финансирования на три года составит 117,8 млрд руб. На «Беспилотные авиационные системы» будет направлено в трехлетке 87,9 млрд руб.
Кроме того, планируется докапитализировать Фонд развития промышленности в объеме 75,2 млрд руб. для предоставления льготного заемного финансирования. Это обеспечит реализацию новых проектов в отраслях, связанных с технологическим развитием, добавляет Минфин.
Региональные бюджеты
Для стимулирования социально-экономического развития, оказания финансовой поддержки регионам в проекте бюджета предусмотрено увеличение общего объема помощи субъектам, говорится в пресс-релизе. В том числе в следующем году вырастут дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на заработную плату темпами не ниже прогнозного уровня инфляции. Также средства будут предоставлены для сокращения различия регионов по уровню бюджетной обеспеченности.
Будет продлена программа предоставления регионам бюджетных кредитов на цели инфраструктурного развития до 2030 г. В частности, планируется предоставить регионам бюджетные кредиты на инфраструктуру в объеме по 150 млрд руб. ежегодно. Всего с 2025 по 2030 г. на эти цели будет направлен 1 трлн руб.
Власти также планируют продолжить реализацию индивидуальных программ развития регионов с низким уровнем социально-экономического развития.