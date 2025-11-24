Чекунков: дальневосточную ипотеку расширят на «вторичку» с 2026 года
Власти планируют расширить действие программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» на вторичное жилье с начала 2026 г.. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
«Мы прорабатываем такие правки в первом квартале 2026 г.», – заявил министр, уточнив сроки распространения льготной ипотеки на рынок вторичной недвижимости (цитата по ТАСС).
Чекунков подчеркнул важность этих изменений для населенных пунктов, где не ведется строительство нового жилья. По его словам, таких пунктов довольно много, а там, где создаются новые предприятия, стоимость квадратного метра слишком высока и не соответствует качеству жилого фонда.
4 ноября президент РФ Владимир Путин по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ) поручил правительству распространить программу «Дальневосточная и арктическая ипотека» еще на три категории граждан к 1 декабря 2025 г. В частности, теперь ипотеку по этой программе также смогут получить семьи, где «третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 г.». Льгота также будет расширена «на всех работников государственных или муниципальных образовательных организаций», проживающих на Дальнем Востоке и в Арктике. Оформить ипотеку по этой программе также смогут граждане, планирующие купить «вторичку» в городах, где не ведется «строительство многоквартирных домов или количество строящихся многоквартирных домов не превышает двух единиц».