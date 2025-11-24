Чекунков: дальневосточную ипотеку расширят на «вторичку» с 2026 года

4 ноября президент РФ Владимир Путин по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ) поручил правительству распространить программу «Дальневосточная и арктическая ипотека» еще на три категории граждан к 1 декабря 2025 г. В частности, теперь ипотеку по этой программе также смогут получить семьи, где «третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 г.». Льгота также будет расширена «на всех работников государственных или муниципальных образовательных организаций», проживающих на Дальнем Востоке и в Арктике. Оформить ипотеку по этой программе также смогут граждане, планирующие купить «вторичку» в городах, где не ведется «строительство многоквартирных домов или количество строящихся многоквартирных домов не превышает двух единиц».