Путин признал проблему сроков выплат по уходу за ребенком до трех лет
Президент России Владимир Путин признал существование проблемы: выплаты по уходу за ребенком прекращаются, когда ребенку исполняется 1,5 года, тогда как декретный отпуск длится до трех лет, а детские сады принимают детей с трех лет. В программе «Итоги года» он объяснил, что это несоответствие обусловлено бюджетными ограничениями.
Глава государства подчеркнул, что правительству необходимо дополнительно проработать этот вопрос и найти возможные решения, чтобы поддержка семей с детьми была более логичной и последовательной.
Кроме того, Путин предложил рассмотреть возможность продления времени работы детских садов, например до 20:00, отметив, что для этого потребуется увеличение числа воспитателей. Он также указал на необходимость развития ясельных групп, в том числе при проведении реновации детских дошкольных учреждений.
8 декабря Путин заявил, что принятых мер в сфере демографии недостаточно. Он указал, что рождаемость продолжает снижаться, поэтому президент поручил поддерживать не только материнство, но и отцовство. Путин напомнил, что в текущем году введен корпоративно-демографический стандарт, а также ряд инициатив, направленных на улучшение условий для семьи и детей. По его словам, дальнейшая работа в этой сфере будет ориентирована на системные задачи, которые необходимо сформулировать на перспективу.