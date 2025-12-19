Газета
Главная / Экономика /

Путин допустил снижение инфляции ниже 6% в 2025 году

Инфляция в России может опуститься ниже 6% в 2025 г. и составит 5,7–5,8%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совмещенной с прямой линией пресс-конференции «Итоги года – 2025».

Путин указал, что рост ВВП РФ за текущий год достиг 1%, за последние три года показатель составил 9,7%, в то время как в Еврозоне – 3,1%.

«Темпы роста экономики – осознанные действия правительства и Центрального банка, связанные с таргетированием инфляции. В целом эту задачу удается решать», – подчеркнул глава государства.

Недельная инфляция в России составила 0,05%

Экономика / Макроэкономика и бюджет

По его словам, снижение темпов экономического роста является сознательным шагом.

17 декабря вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что инфляция в России к концу 2025 г. ожидается на уровне 6%, что ниже официального прогноза в 6,8%. Он указал, что сейчас инфляция существенно снижается.

Вице-премьер добавил, что, несмотря на сложные внешние и внутренние условия, российская экономика показывает устойчивый рост. Ее основными драйверами являются обрабатывающая промышленность, машиностроение, сельское хозяйство и строительство.

