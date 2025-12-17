Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Новак спрогнозировал инфляцию в 2025 году на уровне 6%

Ведомости

Инфляция в России к концу 2025 г. ожидается на уровне 6%, что ниже официального прогноза в 6,8%. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе встречи с бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Он подчеркнул, что сейчас инфляция демонстрирует значительное снижение. Вице-премьер также отметил, что, несмотря на сложные внешние и внутренние условия, экономика страны демонстрирует устойчивый рост. За последние три года, по его словам, прирост ВВП приблизится к 10%.

«Основными драйверами экономики являются обрабатывающая промышленность, машиностроение, сельское хозяйство и строительство. Видим положительную динамику в нефтегазовом секторе и грузообороте, в первую очередь в экспорте», – добавил Новак (цитата по «Интерфакс»).

При этом в докладе Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) «Сбера» говорится, что инфляция снизится до 5,7% по итогам года – темп роста цен окажется наименьшим за последние пять лет. Результат текущего года будет значительно ниже, чем в 2024 г., когда рост цен по итогам года составил 9,5%, отмечают авторы исследования.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте