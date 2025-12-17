Новак спрогнозировал инфляцию в 2025 году на уровне 6%
Инфляция в России к концу 2025 г. ожидается на уровне 6%, что ниже официального прогноза в 6,8%. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе встречи с бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Он подчеркнул, что сейчас инфляция демонстрирует значительное снижение. Вице-премьер также отметил, что, несмотря на сложные внешние и внутренние условия, экономика страны демонстрирует устойчивый рост. За последние три года, по его словам, прирост ВВП приблизится к 10%.
При этом в докладе Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) «Сбера» говорится, что инфляция снизится до 5,7% по итогам года – темп роста цен окажется наименьшим за последние пять лет. Результат текущего года будет значительно ниже, чем в 2024 г., когда рост цен по итогам года составил 9,5%, отмечают авторы исследования.