Путин: цели спецоперации будут достигнуты

Ведомости

Цели Вооруженных сил (ВС) РФ на фронте в ходе спецоперации, безусловно, будут достигнуты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ. 

 «Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии», – подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что в случае отказа украинской стороны и ее зарубежных покровителей от мирного пути, Москва добьется освобождения своих исторических земель «военным путем».

Лидер страны также отметил, что задача создания и расширения буферной зоны безопасности будет решаться последовательно.

11 декабря ABC News сообщил, что Киев передал Вашингтону «новый мирный план» из 20 пунктов, разработанный вместе с европейскими партнерами.

22 мая президент объявил о решении создать «буферную зону безопасности вдоль границы России и Украины».

