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Путин: решено создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной

Войска уже решают поставленную президентом задачу
Елена Вострикова
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил о решении создать «буферную зону безопасности вдоль границы России и Украины». Об этом глава государства сказал на совещании с членами правительства по итогам поездки в Курскую область.

«Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают», – сказал Путин. Президент добавил, что сейчас российские военные активно подавляют огневые точки противника. «Работа идет», – уточнил он.

Президент подчеркнул, что необходимо как можно скорее начать восстановление разрушенной инфраструктуры в приграничных районах, где это позволяет уровень безопасности. По его словам, речь идет о помощи людям в возвращении в свои населенные пункты, восстановлении транспорта, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также поддержке предпринимателей.

Глава государства поручил Минэкономразвития совместно с администрацией президента в сжатые сроки подготовить комплексную программу восстановления пострадавших территорий Белгородской, Курской и Брянской областей. Он уточнил, что документ должен быть обеспечен ресурсами, техникой и квалифицированными специалистами, включая привлеченных из других регионов страны.

К разработке и реализации программы, по словам Путина, должны подключиться Минобороны, МВД, МЧС, Минстрой, Минтранс, Минэнерго, Минцифры, Минздрав, Минпросвещения и другие ведомства. Также президент призвал наладить тесное взаимодействие между федеральными, региональными и муниципальными властями и учитывать мнение жителей через механизмы обратной связи и работу волонтеров. Отдельное совещание по программе восстановления пройдет позднее.

«О ходе подготовки такой комплексной программы восстановления пострадавших регионов прошу меня регулярно информировать», – пояснил Путин.

20 мая президент посетил Курскую область. Там он пообщался с волонтерами, а также с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном. В Курчатове Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области, а также посетил строящуюся Курскую АЭС-2. Во время разговора с волонтерами президент заявил о регулярных попытках ВСУ прорвать государственную границу. Также он шуткой отреагировал на предложение присоединить Сумы к России.

Рабочая поездка Путина в Курскую область
Вечером 20 мая президент России Владимир Путин посетил Курскую область впервые после того, как она была полностью освобождена. В гуманитарном штабе он пообщался с волонтерами, которые после вторжения ВСУ помогали местным жителям. Кроме того, глава государства отдельно встретился с врио губернатора региона Александром Хинштейном. Также в рамках рабочей поездки российский лидер осмотрел строящуюся АЭС-2 в Курчатове и провел совещание с главами муниципалитетов.
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Вечером 20 мая президент России Владимир Путин посетил Курскую область впервые после того, как она была полностью освобождена. В гуманитарном штабе он пообщался с волонтерами, которые после вторжения ВСУ помогали местным жителям. Кроме того, глава государства отдельно встретился с врио губернатора региона Александром Хинштейном. Также в рамках рабочей поездки российский лидер осмотрел строящуюся АЭС-2 в Курчатове и провел совещание с главами муниципалитетов. / Мария Сухорукова / правительство Курской области / пресс – служба президента России

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