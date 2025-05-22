Путин: решено создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной

Путин: решено создать буферную зону безопасности вдоль границы с УкраинойВойска уже решают поставленную президентом задачу
«Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают», – сказал Путин. Президент добавил, что сейчас российские военные активно подавляют огневые точки противника. «Работа идет», – уточнил он.
Президент подчеркнул, что необходимо как можно скорее начать восстановление разрушенной инфраструктуры в приграничных районах, где это позволяет уровень безопасности. По его словам, речь идет о помощи людям в возвращении в свои населенные пункты, восстановлении транспорта, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также поддержке предпринимателей.
Глава государства поручил Минэкономразвития совместно с администрацией президента в сжатые сроки подготовить комплексную программу восстановления пострадавших территорий Белгородской, Курской и Брянской областей. Он уточнил, что документ должен быть обеспечен ресурсами, техникой и квалифицированными специалистами, включая привлеченных из других регионов страны.
К разработке и реализации программы, по словам Путина, должны подключиться Минобороны, МВД, МЧС, Минстрой, Минтранс, Минэнерго, Минцифры, Минздрав, Минпросвещения и другие ведомства. Также президент призвал наладить тесное взаимодействие между федеральными, региональными и муниципальными властями и учитывать мнение жителей через механизмы обратной связи и работу волонтеров. Отдельное совещание по программе восстановления пройдет позднее.
«О ходе подготовки такой комплексной программы восстановления пострадавших регионов прошу меня регулярно информировать», – пояснил Путин.
20 мая президент посетил Курскую область. Там он пообщался с волонтерами, а также с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном. В Курчатове Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области, а также посетил строящуюся Курскую АЭС-2. Во время разговора с волонтерами президент заявил о регулярных попытках ВСУ прорвать государственную границу. Также он шуткой отреагировал на предложение присоединить Сумы к России.