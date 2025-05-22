Путин: решено создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной

20 мая президент посетил Курскую область. Там он пообщался с волонтерами, а также с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном. В Курчатове Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области, а также посетил строящуюся Курскую АЭС-2. Во время разговора с волонтерами президент заявил о регулярных попытках ВСУ прорвать государственную границу. Также он шуткой отреагировал на предложение присоединить Сумы к России.