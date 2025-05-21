Путин посетил Курскую областьПрезидент побывал на строящейся Курской АЭС-2
Президент России Владимир Путин посетил Курскую область. Там глава государства пообщался с волонтерами, а также с с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном, сообщается на сайте Кремля.
Уточняется, что визит российского лидера в регион состоялся 20 мая. В Курчатове Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области, а также посетил строящуюся Курскую АЭС-2.
Беседа президента с волонтерами прошла в гуманитарном штабе. Путин признался, что давно хотел встретиться с добровольцами, чтобы поговорить об их деятельности и поблагодарить за нее. Глава государства также выразил желание узнать подробнее о том, как организована волонтерская работа.