Путин посетил Курскую область

Беседа президента с волонтерами прошла в гуманитарном штабе. Путин признался, что давно хотел встретиться с добровольцами, чтобы поговорить об их деятельности и поблагодарить за нее. Глава государства также выразил желание узнать подробнее о том, как организована волонтерская работа.