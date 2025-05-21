Путин провел встречу с Хинштейном в Курской области

Врио губернатора отметил, что с февраля 2025 г. по решению президента выплачиваются ежемесячные пособия в размере 65 000 руб. людям, лишившимся имущества. Хинштейн попросил продлить эти выплаты до момента, когда жители смогут безопасно вернуться в свои дома, так как на территории области продолжается разминирование с участием Вооруженных Сил, МЧС и добровольческой бригады «Барс – Курск».