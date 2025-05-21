Путин пошутил в ответ на предложение присоединить Сумы к России
Президент РФ Владимир Путин шуткой объяснил назначение Александра Хинштейна на пост врио губернатора Курской области в ответ на предложение присоединить украинские Сумы к России. Об этом он заявил в ходе совещания с главами муниципалитетов в Курской области.
Глава Глушковского района Павел Золотарев заявил, что для обеспечения безопасности приграничной Курской области следует сделать город Сумы частью РФ. Президент объяснил, что поэтому и был выбран Хинштейн на должность главы региона: «Он тоже так хочет все побольше».
В июне прошлого года Путин заявлял, что у России нет цели подходить к Харькову, а государство создает санитарную зону из-за продолжения обстрелов со стороны Украины.
Украина совершает атаки на приграничные регионы РФ с февраля 2022 г., когда Россия начала боевые действий на территории соседней страны. В августе 2024 г. вооруженные силу Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область. В области были объявлены режимы чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции.