Путин пошутил в ответ на предложение присоединить Сумы к России

Украина совершает атаки на приграничные регионы РФ с февраля 2022 г., когда Россия начала боевые действий на территории соседней страны. В августе 2024 г. вооруженные силу Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область. В области были объявлены режимы чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции.