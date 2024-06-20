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Путин заявил, что у России нет цели подходить к Харькову

Ведомости

У России нет цели подходить к Харькову, государство создает санитарную зону из-за продолжения обстрелов со стороны Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции во Вьетнаме.

«Еще полгода назад говорил, что если обстрелы наших населенных пунктов в приграничье будут продолжаться, мы будем вынуждены создавать зону безопасности – санитарную зону на украинской территории», – сказал он.

Путин подчеркнул, что обстрелы со стороны ВСУ продолжились, поэтому Россия приступила к созданию санитарной зоны. По его словам, страны Запада подталкивают Украину к тому, чтобы ВСУ любой ценой «выдавили» подразделения Вооруженных сил России на линию госграницы. Они планируют подать это как крупный успех 2024 г. в связи с предстоящим саммитом НАТО и выборами в США.

В мае активизировались боевые действия в Харьковской области. Минобороны России сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов, включая Борисовку, Плетневку, Красное и Бугроватку. Путин во время пресс-конференции в Китае также говорил, что планов по взятию Харькова у России нет. Он связал операцию ВС РФ на харьковском направлении с созданием безопасной санитарной зоны. 28 мая во время пресс-конференции в Ташкенте Путин не исключил новые решения Москвы по санитарной зоне, если Украина применит высокоточное оружие большой дальности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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