Путин заявил, что у России нет цели подходить к Харькову

В мае активизировались боевые действия в Харьковской области. Минобороны России сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов, включая Борисовку, Плетневку, Красное и Бугроватку. Путин во время пресс-конференции в Китае также говорил, что планов по взятию Харькова у России нет. Он связал операцию ВС РФ на харьковском направлении с созданием безопасной санитарной зоны. 28 мая во время пресс-конференции в Ташкенте Путин не исключил новые решения Москвы по санитарной зоне, если Украина применит высокоточное оружие большой дальности.