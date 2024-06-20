Путин заявил, что у России нет цели подходить к Харькову
У России нет цели подходить к Харькову, государство создает санитарную зону из-за продолжения обстрелов со стороны Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции во Вьетнаме.
«Еще полгода назад говорил, что если обстрелы наших населенных пунктов в приграничье будут продолжаться, мы будем вынуждены создавать зону безопасности – санитарную зону на украинской территории», – сказал он.
Путин подчеркнул, что обстрелы со стороны ВСУ продолжились, поэтому Россия приступила к созданию санитарной зоны. По его словам, страны Запада подталкивают Украину к тому, чтобы ВСУ любой ценой «выдавили» подразделения Вооруженных сил России на линию госграницы. Они планируют подать это как крупный успех 2024 г. в связи с предстоящим саммитом НАТО и выборами в США.
В мае активизировались боевые действия в Харьковской области. Минобороны России сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов, включая Борисовку, Плетневку, Красное и Бугроватку. Путин во время пресс-конференции в Китае также говорил, что планов по взятию Харькова у России нет. Он связал операцию ВС РФ на харьковском направлении с созданием безопасной санитарной зоны. 28 мая во время пресс-конференции в Ташкенте Путин не исключил новые решения Москвы по санитарной зоне, если Украина применит высокоточное оружие большой дальности.