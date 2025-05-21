Путин сообщил о попытках продвижения ВСУ в сторону границы РФ

В ходе встречи с Хинштейном Путин поддержал предложение главы региона о продлении ежемесячных пособий в размере 65 000 руб. людям, лишившимся имущества, – до момента, когда жители смогут безопасно вернуться в свои дома. Пока в регионе продолжается разминирование с участием Вооруженных сил, МЧС и добровольческой бригады «Барс – Курск». Президент также обратил внимание на необходимость ускорить работы по разминированию.