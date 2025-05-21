Путин сообщил о попытках продвижения ВСУ в сторону границы РФ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) все еще предпринимают попытки продвижения в сторону российской границы. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе встречи с волонтерами в Курской области, кадры которой транслировались в эфире телеканала «Россия 24».
«Пытаются двигаться в сторону нашей границы, конечно», – сказал глава государства.
Путин посетил Курскую область 20 мая. Там он пообщался с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов области в Курчатове и посетил строящуюся Курскую АЭС-2.
В ходе встречи с Хинштейном Путин поддержал предложение главы региона о продлении ежемесячных пособий в размере 65 000 руб. людям, лишившимся имущества, – до момента, когда жители смогут безопасно вернуться в свои дома. Пока в регионе продолжается разминирование с участием Вооруженных сил, МЧС и добровольческой бригады «Барс – Курск». Президент также обратил внимание на необходимость ускорить работы по разминированию.