Путин: никаких новых спецопераций не будет при уважении интересов России
Никаких новых спецопераций не будет, если страны Запада будут относиться к России с уважением и учитывать ее интересы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совмещенной с прямой линией пресс-конференции «Итоги года – 2025», отвечая на вопрос британского журналиста.
«Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением, будете соблюдать наши интересы так же, как и мы постоянно пытались соблюдать ваши», – сказал Путин.
Он напомнил, что Москва, по его словам, была введена в заблуждение обещаниями не расширять НАТО на восток. «Сказали, что не будет движения НАТО на восток ни на один дюйм – это прямая речь, цитата. Ну и что? Как у нас в народе говорят, кинули, просто пренебрегли нашими интересами в сфере безопасности», – отметил президент.