Путин: никаких новых спецопераций не будет при уважении интересов России

Он напомнил, что Москва, по его словам, была введена в заблуждение обещаниями не расширять НАТО на восток. «Сказали, что не будет движения НАТО на восток ни на один дюйм – это прямая речь, цитата. Ну и что? Как у нас в народе говорят, кинули, просто пренебрегли нашими интересами в сфере безопасности», – отметил президент.