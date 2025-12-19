Путин выразил недоумение из-за заявлений Рютте о вероятности войны с Россией

11 декабря Рютте заявил, что страны альянса должны переходить к «военному образу мышления», так как НАТО является «следующей целью» России. Он напомнил, что предупреждал, что происходящее на Украине может случиться и со странами-союзниками и призвал европейцев готовиться к войне, которую пережили «деды и прадеды».