Путин выразил недоумение из-за заявлений Рютте о вероятности войны с Россией
Президент России Владимир Путин заявил, что хорошо знаком с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Во время совмещенной с прямой линией пресс-конференции «Итоги года – 2025» Путин назвал Рютте умным, системным и эффективным человеком. При этом президент выразил недоумение по поводу его заявлений о вероятности войны с Россией.
«Ну что он несет? <…> Почитайте новую стратегию национальной безопасности США. Что там написано? США, обращаю внимание, ключевой игрок НАТО. США – создатель НАТО, главный спонсор НАТО, все основные средства поступают от США. И деньги, и технологии военные, и вооружения», – подчеркнул Путин.
По его словам, в новой стратегии США Россия не указывается «в качестве врага и в качестве цели». В то же время Рютте готовится к войне с Москвой.
11 декабря Рютте заявил, что страны альянса должны переходить к «военному образу мышления», так как НАТО является «следующей целью» России. Он напомнил, что предупреждал, что происходящее на Украине может случиться и со странами-союзниками и призвал европейцев готовиться к войне, которую пережили «деды и прадеды».
14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что Рютте не представляет, что такое ужасы войны. Он отметил, что слова генсека НАТО – это заявление представителя поколения, которое успело забыть, что такое Вторая мировая война.