Песков: Рютте не представляет, что такое ужасы войны
Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте не представляет, что такое ужасы войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Слова Рютте – это заявление представителя поколения, которое успело забыть, что такое Вторая мировая война, сказал Песков. Он также напомнил, что нынешний генсек НАТО из Голландии.
Песков сказал, что во время своей учебы в Нидерландах слышал от голландцев истории про время фашистской оккупации, «что им разбили несколько окон, и как это было жутко». Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что голландцы не знают, что такое ужасы войны.
«К сожалению, господин Рютте, делая такие безответственные заявления, просто не понимает, о чем он говорит», – добавил Песков.