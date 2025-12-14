Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Рютте не представляет, что такое ужасы войны

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте не представляет, что такое ужасы войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Слова Рютте – это заявление представителя поколения, которое успело забыть, что такое Вторая мировая война, сказал Песков. Он также напомнил, что нынешний генсек НАТО из Голландии.

Песков сказал, что во время своей учебы в Нидерландах слышал от голландцев истории про время фашистской оккупации, «что им разбили несколько окон, и как это было жутко». Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что голландцы не знают, что такое ужасы войны.

«К сожалению, господин Рютте, делая такие безответственные заявления, просто не понимает, о чем он говорит», – добавил Песков.

11 декабря Рютте в Берлине заявил, что страны альянса должны переходить к «военному образу мышления», поскольку, по его утверждению, НАТО является «следующей целью» России. Он также призвал европейцев готовиться к войне, которую пережили «деды и прадеды», сообщал ТАСС.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь