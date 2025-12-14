Песков сказал, что во время своей учебы в Нидерландах слышал от голландцев истории про время фашистской оккупации, «что им разбили несколько окон, и как это было жутко». Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что голландцы не знают, что такое ужасы войны.