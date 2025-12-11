Генсек НАТО призвал перейти к «военному образу мышления»Рютте назвал альянс «следующей целью» России
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в Берлине, что страны альянса должны переходить к «военному образу мышления», поскольку, по его утверждению, НАТО является «следующей целью» России.
«Когда я стал генеральным секретарем НАТО в прошлом году, я предупреждал, что то, что происходит на Украине, может произойти и с государствами-союзниками. Мы должны перейти к военному образу мышления», – сказал Рютте, подчеркнув необходимость трезвой оценки рисков (цитата по «РИА Новости»).
Российская сторона не раз подчеркивала отсутствие планов нападения на Европу.
11 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова юридически зафиксировать обязательства о ненападении на страны ЕС и НАТО на взаимной основе. Он подчеркнул, что Россия «не вынашивает» агрессивных намерений.
2 декабря президент РФ Владимир Путин также говорил, что Россия не собирается воевать с европейскими государствами, однако готова ответить в случае начала конфликта со стороны Европы. Путин также отмечал, что Европа выдвигает неприемлемые для России предложения по мирному плану по Украине.