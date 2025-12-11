Генсек НАТО призвал перейти к «военному образу мышления»

«Когда я стал генеральным секретарем НАТО в прошлом году, я предупреждал, что то, что происходит на Украине, может произойти и с государствами-союзниками. Мы должны перейти к военному образу мышления», – сказал Рютте, подчеркнув необходимость трезвой оценки рисков (цитата по «РИА Новости»).