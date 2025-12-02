Путин: если Европа начнет войну, России будет больше не с кем договариватьсяМосква не хочет конфликта
Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с европейскими странами. Но если Европа начнет войну, – Россия к этому готова.
«Россия не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну, – Россия готова прямо сейчас», – сказал президент.
Путин также отметил, что Европа выдвигает предложения к мирному плану по Украине, которые неприемлемы для России. По словам российского лидера, на текущий момент страны ЕС сами вывели себя из мирного процесса, они настроены на продолжение конфликта и мешают в том числе плану президента США Дональда Трампа по урегулированию.
2 декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что Евросоюз (ЕС) ведет подготовку к войне с Россией. Он сослался на стратегические документы объединения стран, согласно которым полная боевая готовность должна быть достигнута к 2029 г. Министр сказал, что это позволит начать войну между Европой и Россией в 2030 г.
В конце ноября Сийрто заявлял, что Евросоюз планирует вновь сорвать мирное соглашение между Россией и Украиной. Он выразил мнение, что все политики в странах Европы должны безусловно поддерживать мирный план США, так как эта позиция соответствует принципам «человечности и здравого смысла».