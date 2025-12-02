Путин: если Европа начнет войну, России будет больше не с кем договариваться

Путин также отметил, что Европа выдвигает предложения к мирному плану по Украине, которые неприемлемы для России. По словам российского лидера, на текущий момент страны ЕС сами вывели себя из мирного процесса, они настроены на продолжение конфликта и мешают в том числе плану президента США Дональда Трампа по урегулированию.