Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: если Европа начнет войну, России будет больше не с кем договариваться

Москва не хочет конфликта
Ведомости

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с европейскими странами. Но если Европа начнет войну, – Россия к этому готова.

«Россия не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну, – Россия готова прямо сейчас», – сказал президент.

Путин также отметил, что Европа выдвигает предложения к мирному плану по Украине, которые неприемлемы для России. По словам российского лидера, на текущий момент страны ЕС сами вывели себя из мирного процесса, они настроены на продолжение конфликта и мешают в том числе плану президента США Дональда Трампа по урегулированию.

2 декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что Евросоюз (ЕС) ведет подготовку к войне с Россией. Он сослался на стратегические документы объединения стран, согласно которым полная боевая готовность должна быть достигнута к 2029 г. Министр сказал, что это позволит начать войну между Европой и Россией в 2030 г.

В конце ноября Сийрто заявлял, что Евросоюз планирует вновь сорвать мирное соглашение между Россией и Украиной. Он выразил мнение, что все политики в странах Европы должны безусловно поддерживать мирный план США, так как эта позиция соответствует принципам «человечности и здравого смысла».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь