Лавров: Россия готова юридически зафиксировать гарантии ненападения на Европу
Россия готова юридически зафиксировать обязательство о ненападении на Европу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время посольского «круглого стола» по украинскому урегулированию.
Он отметил, что Москва «не вынашивает» никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС. Лавров заявил, что обязательства о ненападении РФ готова заключить на «взаимной основе».
2 декабря президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с европейскими странами. Но если Европа начнет войну, Россия к этому готова.
В тот же день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что Евросоюз (ЕС) ведет подготовку к войне с Россией. Он сослался на стратегические документы объединения стран, согласно которым полная боевая готовность должна быть достигнута к 2029 г. Министр сказал, что это позволит начать войну между Европой и Россией в 2030 г.