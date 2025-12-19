Путин назвал ошибкой отказ в поддержке многодетных семей при росте их доходов

8 декабря Путин заявил, что принятых мер в сфере демографии недостаточно. Он указал, что рождаемость продолжает снижаться, поэтому президент поручил поддерживать не только материнство, но и отцовство. Путин напомнил, что в текущем году введен корпоративно-демографический стандарт, а также ряд инициатив, направленных на улучшение условий для семьи и детей. По его словам, дальнейшая работа в этой сфере будет ориентирована на системные задачи, которые необходимо сформулировать на перспективу.