Путин назвал ошибкой отказ в поддержке многодетных семей при росте их доходов
Президент РФ Владимир Путин назвал ошибкой отказ в предоставлении мер господдержки многодетным семьям при незначительном превышении установленного порога нуждаемости. Об этом он заявил во время программы «Итоги года».
Поводом для комментария стало обращение жительницы Тюмени, которая рассказала, что при росте доходов семьи социальная поддержка со стороны государства сокращается или полностью отменяется. По словам ведущей «Итогов», подобные жалобы регулярно поступают от многодетных семей из разных регионов.
Путин подчеркнул, что такая практика носит дестимулирующий характер и фактически наказывает семьи за стремление улучшить свое материальное положение. «Это ошибка правительства», – заявил глава государства.
Президент выразил уверенность, что правительство РФ и Министерство финансов «нас услышат».
8 декабря Путин заявил, что принятых мер в сфере демографии недостаточно. Он указал, что рождаемость продолжает снижаться, поэтому президент поручил поддерживать не только материнство, но и отцовство. Путин напомнил, что в текущем году введен корпоративно-демографический стандарт, а также ряд инициатив, направленных на улучшение условий для семьи и детей. По его словам, дальнейшая работа в этой сфере будет ориентирована на системные задачи, которые необходимо сформулировать на перспективу.