Выступление Владимира Путина на форуме «Россия зовет!». Онлайн

17:35. Путин назвал снижение инфляции важным достижением 2025 года. Она снизилась до 7%, а к концу года составит ниже 6%. ВВП России по итогам 2025 года вырастет на 0,5-1%, это соответствует прогнозам. Путин при этом предупредил о дисбалансах в российской экономике. «Это не может устраивать», – сказал президент.