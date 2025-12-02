Выступление Владимира Путина на форуме «Россия зовет!». Онлайн

Выступление Владимира Путина на форуме «Россия зовет!». ОнлайнПрезидент принял участие в пленарной сессии
17:45. Путин поблагодарил всех участников форума и завершил выступление. Далее у него ожидается встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
17:44. Необходимо повышать эффективность и прозрачность управления акционерными обществами. До конца 2026 года крупнейшие акционерные компании с госучастием должны войти в программу создания акционерной стоимости, которую запустили Банк России вместе с Московской биржей, сказал президент.
17:41. Путин поручил правительству сформировать программу первичных и вторичных размещений компаний с госучастием. Также президент поручил разработать отраслевые планы по выводу на фондовый рынок крупных компаний. Для этого необходимо предусмотреть «конкретные эффективные стимулы для бизнеса».
17:41. Путин поздравил Дом.РФ с IPO.
17:40. Путин предложил создать единую экосистему сопровождения инвестиций на базе «ВЭБ. РФ» с участием Минэкономразвития. Это необходимо, чтобы наращивать вклад банковского сектора в российскую экономику, в том числе в регионах.
17:37. Российский банковский сектор работает «уверенно, стабильно», по итогам 2025 года его прибыль составит 3,2-3,5 трлн руб.
17:35. Путин назвал снижение инфляции важным достижением 2025 года. Она снизилась до 7%, а к концу года составит ниже 6%. ВВП России по итогам 2025 года вырастет на 0,5-1%, это соответствует прогнозам. Путин при этом предупредил о дисбалансах в российской экономике. «Это не может устраивать», – сказал президент.
«Напомню, что в декабре прошлого года перед правительством России и Центральным банком были поставлены принципиальные задачи, а именно обеспечить переход к модели сбалансированного роста, сохранить низкий уровень безработицы и инфляции, и при этом запустить структурные изменения в экономике с учётом курса на её обеление», – сказал президент.
17:34. Бюджет России на ближайшие годы будет умеренно-дефицитным. «Бюджет на предстоящие три года сверстан так, чтобы снизить влияние внешних рисков и повысить долю ненефтегазовых доходов, при этом он сформирован в соответствии с бюджетными правилами — предполагает умеренный бюджетный дефицит» – сказал глава государства.
17:33. Состояние российских государственных финансов остается стабильным. Все обязательства государства профинансированы в полном объеме, а бюджет предполагает «умеренный бюджетный дефицит». В России сохраняется рекордно низкая безработица в 2,2%.
17:30. Россия планирует вывести сотрудничество с Китаем и Индией на качественно новый уровень с усилением технологической составляющей. Импорт товаров из Индии будет увеличиваться. Путин отметил, что планирует обсуждать этот вопрос в ходе предстоящего визита в эту страну.
17:29. Президент отметил, что современный мир отличается высокой турбулентностью, спровоцированной неконкурентными методами борьбы со стороны западных стран. Путин подчеркнул, что российская экономика успешно справляется с внешним давлением и продолжит проводить суверенную экономическую политику. «Западные страны в постсоветское время учили Россию, что преодолевать трудности нужно не административно-командными методами, а рыночными способами. При этом теперь Запад санкциями пытается устранять конкурентов», – заявил Путин.
17:25. Путин начал выступление.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!». Инвестиционный форум проходит с 2009 г. В этом году он состоится в 16-й раз. Президент традиционно участвует в пленарной сессии.