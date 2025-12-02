Главные заявления Путина на форуме «Россия зовет!»Президент предложил создать систему сопровождения инвестиций и программу размещения госкомпаний
В начале своей речи глава государства подчеркнул, что сейчас российская экономика справляется с внешним давлением. По его словам, страна продолжит вести суверенную экономическую политику.
«Ведомости» собрали главные заявления президента РФ в рамках пленарной сессии форума.
О бюджете РФ
Путин назвал умеренным бюджетный дефицит на предстоящие три года. По его словам, бюджет сверстан так, чтобы снизить влияние внешних рисков и повысить долю ненефтегазовых доходов.
Состояние госфинансов России стабильно. При этом социальные обязательства, оборона и развитие страны профинансированы полностью.
О российской экономике
К концу декабря инфляция в РФ должна составить около 6%, ниже прогнозов правительства и Центрального банка. Снижение этого показателя стало важным достижением 2025 г. «Рассчитываем, что эта тенденция будет закрепляться», – добавил Путин.
Государственный долг России остается одним из самых низких в мире – менее 20% ВВП. По словам главы государства, Россия продолжает вести сбалансированную, ответственную бюджетную политику и добиваться замедления ценовой динамики.
Прирост ВВП РФ за 2025 г. составит от 0,5% до 1%. «В целом это ожидаемый результат. Мы и говорили с самого начала, когда Банк России ставку повышал, когда правительство принимало определенные решения, что мы ожидаем такой мягкой посадки», – отметил Путин.
Власти РФ выражают недовольство возникшими дисбалансами в некоторых секторах экономики страны.
Доход российского банковского сектора в 2025 г. ожидается в 3,2-3,5 трлн руб. Путин отметил, что сейчас необходимо наращивать вклад банковского сектора в развитие экономики РФ. При этом, по его словам, важно, чтобы средства банков и прибыль компаний направлялись на воплощение бизнеса не только в мегаполисах, а во всех регионах РФ.
Россия планирует вывести сотрудничество с Китаем и Индией на качественно новый уровень с усилением технологической составляющей. На это нацелено множество совместных проектов в энергетике, промышленности, космосе, сельском хозяйстве и др.
Об инвестициях
Путин также поручил правительству сформировать программу первичного и вторичного публичных размещений акций (IPO и SPO) компаний с госучастием.