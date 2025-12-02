Газета
Главная / Экономика /

Главные заявления Путина на форуме «Россия зовет!»

Президент предложил создать систему сопровождения инвестиций и программу размещения госкомпаний
Анастасия Брянцева
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», который стартовал 2 декабря в Центре международной торговли. Основная темой форума в 2025 г. обозначено «Движение вверх: смелые решения для новой экономики».

В начале своей речи глава государства подчеркнул, что сейчас российская экономика справляется с внешним давлением. По его словам, страна продолжит вести суверенную экономическую политику. 

«Ведомости» собрали главные заявления президента РФ в рамках пленарной сессии форума. 

О бюджете РФ

Выступление Владимира Путина на форуме «Россия зовет!». Онлайн

Экономика

  • Путин назвал умеренным бюджетный дефицит на предстоящие три года. По его словам, бюджет сверстан так, чтобы снизить влияние внешних рисков и повысить долю ненефтегазовых доходов. 

  • Состояние госфинансов России стабильно. При этом социальные обязательства, оборона и развитие страны профинансированы полностью. 

О российской экономике

  • К концу декабря инфляция в РФ должна составить около 6%, ниже прогнозов правительства и Центрального банка. Снижение этого показателя стало важным достижением 2025 г. «Рассчитываем, что эта тенденция будет закрепляться», – добавил Путин. 

  • Государственный долг России остается одним из самых низких в мире – менее 20% ВВП. По словам главы государства, Россия продолжает вести сбалансированную, ответственную бюджетную политику и добиваться замедления ценовой динамики.

  • Прирост ВВП РФ за 2025 г. составит от 0,5% до 1%. «В целом это ожидаемый результат. Мы и говорили с самого начала, когда Банк России ставку повышал, когда правительство принимало определенные решения, что мы ожидаем такой мягкой посадки», – отметил Путин. 

  • Власти РФ выражают недовольство возникшими дисбалансами в некоторых секторах экономики страны. 

  • Доход российского банковского сектора в 2025 г. ожидается в 3,2-3,5 трлн руб. Путин отметил, что сейчас необходимо наращивать вклад банковского сектора в развитие экономики РФ. При этом, по его словам, важно, чтобы средства банков и прибыль компаний направлялись на воплощение бизнеса не только в мегаполисах, а во всех регионах РФ.

  • Россия планирует вывести сотрудничество с Китаем и Индией на качественно новый уровень с усилением технологической составляющей. На это нацелено множество совместных проектов в энергетике, промышленности, космосе, сельском хозяйстве и др.

Об инвестициях

  • Президент РФ предложил создать в России  единую экосистему сопровождения инвестиций на базе «ВЭБ.РФ». Он пояснил, что такое решение поможет предпринимателям и компаниям получать профессиональные консультации на всем жизненном цикле проекта. 

  • Путин также поручил правительству сформировать программу первичного и вторичного публичных размещений акций (IPO и SPO) компаний с госучастием.

