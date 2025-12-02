Главные заявления Путина на форуме «Россия зовет!»

Доход российского банковского сектора в 2025 г. ожидается в 3,2-3,5 трлн руб. Путин отметил, что сейчас необходимо наращивать вклад банковского сектора в развитие экономики РФ. При этом, по его словам, важно, чтобы средства банков и прибыль компаний направлялись на воплощение бизнеса не только в мегаполисах, а во всех регионах РФ.