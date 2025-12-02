Путин назвал умеренным бюджетный дефицит на 2026-2028 годы

28 ноября Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026 г. и плановый период 2027-2028 гг. Основные параметры были утверждены с учетом прогнозируемого ВВП России: в 2026 г. показатель ожидается на уровне 235,067 трлн руб., в 2027 г. – 255,498 трлн руб., в 2028 г. – 276,346 трлн руб.