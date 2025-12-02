Путин назвал умеренным бюджетный дефицит на 2026-2028 годы
Федеральный бюджет на 2026-2028 гг. предполагает умеренный бюджетный дефицит. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».
По его словам, федеральный бюджет сформирован в соответствии с бюджетными правилами.
28 ноября Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026 г. и плановый период 2027-2028 гг. Основные параметры были утверждены с учетом прогнозируемого ВВП России: в 2026 г. показатель ожидается на уровне 235,067 трлн руб., в 2027 г. – 255,498 трлн руб., в 2028 г. – 276,346 трлн руб.
Доходные статьи бюджета в 2026 г. запланированы в размере 40,28 трлн руб., расходы должны зафиксироваться на уровне 44,07 трлн руб. В 2027 г. доходы ожидаются в объеме 42,91 трлн руб., расходы – 46,09 трлн руб. В 2028 г. доходы оцениваются в 45,87 трлн руб., расходы – 49,38 трлн руб.
Дефицит федерального бюджета в 2026 г. прогнозируется на сумму 3,78 трлн руб., что фиксируется на уровне 1,6% ВВП. Дефицит в 2027 г. составит 3,18 трлн руб., или 1,2% ВВП, в 2028 г. – 3,51 трлн руб., или 1,3% ВВП.
20 ноября Госдума приняла закон о бюджете в окончательном чтении. Совет Федерации России единогласно одобрил документ 26 ноября.