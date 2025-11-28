Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы

Доходные статьи бюджета в 2026 г. планируются в размере 40,28 трлн руб., расходы должны зафиксироваться на уровне 44,07 трлн руб. В 2027 г. доходы прогнозируются в объеме 42,91 трлн руб., расходы – 46,09 трлн руб. На 2028 г. доходы оцениваются в 45,87 трлн руб., расходы – 49,38 трлн руб.