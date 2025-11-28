Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым утвердил федеральный бюджет на 2026 г. и плановый период 2027-2028 гг. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Основные параметры бюджета были утверждены с учетом прогнозируемого ВВП страны: в 2026 г. показатель ожидается на уровне 235,067 трлн руб., в 2027 г. – 255,498 трлн руб., в 2028 г. – 276,346 трлн руб.
Доходные статьи бюджета в 2026 г. планируются в размере 40,28 трлн руб., расходы должны зафиксироваться на уровне 44,07 трлн руб. В 2027 г. доходы прогнозируются в объеме 42,91 трлн руб., расходы – 46,09 трлн руб. На 2028 г. доходы оцениваются в 45,87 трлн руб., расходы – 49,38 трлн руб.
26 ноября Совет Федерации единогласно одобрил закон о бюджете. Его поддержали все 169 присутствующих в зале сенаторов. 25 ноября комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал одобрить бюджет. Тогда министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что бюджет сформирован в рамках бюджетного правила и является сбалансированным.