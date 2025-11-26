Совет Федерации одобрил бюджет на 2026-2028 годы

Документ утверждает основные параметры бюджета на три года с учетом прогноза ВВП: в 2026 г. – 235,067 трлн руб., в 2027 г. – 255,498 трлн руб., в 2028 г. – 276,346 трлн руб. Прогнозный уровень инфляции по годам не превышает 4%.