Совет Федерации одобрил бюджет на 2026-2028 годы
Совет Федерации на заседании единогласно одобрил закон о федеральном бюджете на 2026 г. и плановый период 2027–2028 гг. «За» проголосовали все 169 присутствующих в зале сенаторов, сообщили в верхней палате парламента.
Документ утверждает основные параметры бюджета на три года с учетом прогноза ВВП: в 2026 г. – 235,067 трлн руб., в 2027 г. – 255,498 трлн руб., в 2028 г. – 276,346 трлн руб. Прогнозный уровень инфляции по годам не превышает 4%.
Доходы федерального бюджета в 2026 г. запланированы на уровне 40,28 трлн руб., расходы – 44,07 трлн руб. В 2027 г. доходы прогнозируются в объеме 42,91 трлн руб., расходы – 46,09 трлн руб. На 2028 г. доходы оцениваются в 45,87 трлн руб., расходы – 49,38 трлн руб.
25 ноября комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал одобрить закон. Выступая на заседании, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что бюджет сформирован с учетом трех ключевых приоритетов. Первый – исполнение всех социальных обязательств. «Все деньги, необходимые для индексации пенсий, пособий, социальных выплат в полном объеме, заложены в бюджет», – отметил он.
Второй приоритет, по словам министра, – обеспечение потребностей сферы обороны и безопасности, включая поддержку семей военнослужащих и модернизацию предприятий ОПК. Третий – достижение национальных целей развития, в том числе обеспечение технологического суверенитета.
Силуанов подчеркнул, что бюджет сформирован в рамках бюджетного правила и является сбалансированным. «Это, с одной стороны, должно дать ЦБ больше возможностей для маневра в части смягчения денежно-кредитной политики, а с другой – предотвратить возможные риски», – отмечал он.
Госдума приняла закон о бюджете на 2026–2028 гг. в окончательном чтении 20 ноября. Правительство одобрило проект в сентябре, после чего он был внесен в нижнюю палату парламента.