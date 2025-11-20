Газета
Главная / Экономика /

Госдума приняла закон о бюджете на 2026-2028 годы

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли проект федерального бюджета на 2026 г. и на плановый период 2027-2028 гг. в третьем, окончательном чтении. Это следует из думской электронной базы.

Согласно закону, прогнозный объем ВВП на 2026 год составит 235,067 трлн руб., инфляция не превысит 4%. 

Доходы федерального бюджета в 2026 г. запланированы на уровне 40,28 трлн руб., расходы – 44,07 трлн руб. На 2027 г. доходы федерального бюджета прогнозируются в объеме 42,91 трлн руб., расходы – 46,09 трлн руб. В 2028 г. доходы федерального бюджета ожидаются на уровне 45, 87 трлн руб., расходы – 49,38 трлн руб.

Дефицит федерального бюджета в 2026 г. ожидается на сумму 3,78 трлн руб., что фиксируется на уровне 1,6% ВВП. Дефицит в 2027 г. составит 3,18 трлн руб., или 1,2% ВВП.  Дефицит бюджета в 2028 г. ожидается на уровне 3,51 трлн руб., или 1,3% ВВП.

Как депутаты принимали в основном чтении бюджет страны на ближайшие три года
18 ноября Госдума во втором, основном, чтении одобрила федеральный бюджет на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 гг. К законопроекту было подано 715 поправок на общую сумму порядка 8 трлн руб. Часть из них депутаты сняли в процессе обсуждения, 512 корректировок были рекомендованы к принятию. «За» проголосовали 353 депутата, «против» – 1, а 53 парламентария воздержались. Среди основных приоритетов – обеспечение потребностей обороны и безопасности, а также нацпроекты. Как прошло заседание – в галерее «Ведомостей».На фото: председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
18 ноября Госдума во втором, основном, чтении одобрила федеральный бюджет на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 гг. К законопроекту было подано 715 поправок на общую сумму порядка 8 трлн руб. Часть из них депутаты сняли в процессе обсуждения, 512 корректировок были рекомендованы к принятию. «За» проголосовали 353 депутата, «против» – 1, а 53 парламентария воздержались. Среди основных приоритетов – обеспечение потребностей обороны и безопасности, а также нацпроекты. Как прошло заседание – в галерее «Ведомостей».

На фото: председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. / Андрей Гордеев / Ведомости

Проект бюджета был одобрен правительством РФ в сентябре, после чего внесен в Госдуму. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что российский бюджет должен следовать целям, которые стоят перед государством, а также защищать интересы населения.

