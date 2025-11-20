Госдума приняла закон о бюджете на 2026-2028 годы

1 / 12

18 ноября Госдума во втором, основном, чтении одобрила федеральный бюджет на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 гг. К законопроекту было подано 715 поправок на общую сумму порядка 8 трлн руб. Часть из них депутаты сняли в процессе обсуждения, 512 корректировок были рекомендованы к принятию. «За» проголосовали 353 депутата, «против» – 1, а 53 парламентария воздержались. Среди основных приоритетов – обеспечение потребностей обороны и безопасности, а также нацпроекты. Как прошло заседание – в галерее «Ведомостей».



На фото: председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. / Андрей Гордеев / Ведомости