Госдума приняла закон о бюджете на 2026-2028 годы
Депутаты Госдумы приняли проект федерального бюджета на 2026 г. и на плановый период 2027-2028 гг. в третьем, окончательном чтении. Это следует из думской электронной базы.
Согласно закону, прогнозный объем ВВП на 2026 год составит 235,067 трлн руб., инфляция не превысит 4%.
Доходы федерального бюджета в 2026 г. запланированы на уровне 40,28 трлн руб., расходы – 44,07 трлн руб. На 2027 г. доходы федерального бюджета прогнозируются в объеме 42,91 трлн руб., расходы – 46,09 трлн руб. В 2028 г. доходы федерального бюджета ожидаются на уровне 45, 87 трлн руб., расходы – 49,38 трлн руб.
Дефицит федерального бюджета в 2026 г. ожидается на сумму 3,78 трлн руб., что фиксируется на уровне 1,6% ВВП. Дефицит в 2027 г. составит 3,18 трлн руб., или 1,2% ВВП. Дефицит бюджета в 2028 г. ожидается на уровне 3,51 трлн руб., или 1,3% ВВП.
Проект бюджета был одобрен правительством РФ в сентябре, после чего внесен в Госдуму. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что российский бюджет должен следовать целям, которые стоят перед государством, а также защищать интересы населения.