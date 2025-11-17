Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Володин: бюджет в России должен защищать интересы граждан

Ведомости

Российский бюджет должен следовать целям, которые стоят перед государством, а также защищать интересы населения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин после заседания совета Думы. Его цитирует пресс-служба нижней палаты.

«[Важно, чтобы бюджет] решал все вопросы, стоящие перед страной, защищал интересы наших граждан, потому что социальные стандарты высокие. <...> Несмотря на санкции, угрозы со стороны Евросоюза, такую задачу бюджет решает», - сказал депутат.

Представители Госдумы также отметили, что 18 ноября проект федерального бюджета на 2026 г. и на плановый период 2027-2028 г. будет рассмотрен во втором чтении.

22 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете. В этом году его дефицит в соответствии с последними поправками Минфина составит 5,737 трлн руб. (2,6% ВВП).

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её