Володин: бюджет в России должен защищать интересы граждан
Российский бюджет должен следовать целям, которые стоят перед государством, а также защищать интересы населения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин после заседания совета Думы. Его цитирует пресс-служба нижней палаты.
«[Важно, чтобы бюджет] решал все вопросы, стоящие перед страной, защищал интересы наших граждан, потому что социальные стандарты высокие. <...> Несмотря на санкции, угрозы со стороны Евросоюза, такую задачу бюджет решает», - сказал депутат.
Представители Госдумы также отметили, что 18 ноября проект федерального бюджета на 2026 г. и на плановый период 2027-2028 г. будет рассмотрен во втором чтении.
22 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете. В этом году его дефицит в соответствии с последними поправками Минфина составит 5,737 трлн руб. (2,6% ВВП).