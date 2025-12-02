Путин: к концу года инфляция составит менее 6%
Инфляция в России снизилась до 7%, а к концу года составит ниже 6%, такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».
Российский лидер назвал снижение инфляции важным достижением 2025 года.
«Напомню, что в декабре прошлого года перед правительством России и Центральным банком были поставлены принципиальные задачи, а именно обеспечить переход к модели сбалансированного роста, сохранить низкий уровень безработицы и инфляции», – отметил президент.
В октябре 2025 года, согласно данным Минэкономразвития, инфляция в России достигла 0,5%, в то время как в сентябре было 0,34%. При этом годовая инфляция снизилась, составив 7,71% против 7,98% месяцем ранее.
Росстат 14 ноября предварительно сообщил о росте ВВП России в третьем квартале на 0,6% в годовом исчислении, что соответствует оценке Минэкономразвития. Ведомство оценило рост экономики за сентябрь в 0,9%, а за девять месяцев – в 1%. На увеличение физического объема ВВП, в частности, повлиял подъем в сфере общественного питания (на 8,9%), сельского хозяйства (на 3,6%), обрабатывающей промышленности (на 1,4%) и строительства (на 1,2%).