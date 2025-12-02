Путин: к концу года инфляция составит менее 6%

Росстат 14 ноября предварительно сообщил о росте ВВП России в третьем квартале на 0,6% в годовом исчислении, что соответствует оценке Минэкономразвития. Ведомство оценило рост экономики за сентябрь в 0,9%, а за девять месяцев – в 1%. На увеличение физического объема ВВП, в частности, повлиял подъем в сфере общественного питания (на 8,9%), сельского хозяйства (на 3,6%), обрабатывающей промышленности (на 1,4%) и строительства (на 1,2%).