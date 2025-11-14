Годовая инфляция в России в октябре замедлилась до 7,71%
Инфляция в октябре 2025 г. в России достигла 0,5% в сравнении с сентябрем, когда показатель составил 0,34%. Годовая инфляция в течение месяца замедлилась до 7,71% (в сентябре – 7,98%), следует из материалов Минэкономразвития.
Инфляция в секторе продовольственных товаров достигла 1,05% в сравнении с предыдущим месяцем в октябре. Цены на баранину остались прежними. Снижение коснулось сливочного масла (-0,1%), сахара (-1,7%), яблок (-2,0%). Помидоры подорожали, однако темпы роста цен на этот овощ сократились до 22,5%.
Непродовольственные товары показали в среднем увеличение цен на 0,67%. Средства связи стали дешевле на 1% в октябре. Цены на электротовары, бытовые приборы снизились на 0,6%. Темпы роста цен на медикаменты, моющие и чистящие средства остались такими же, как в сентябре (1,2% и 0,6% соответственно).
Кроме того, снижение цен было зафиксировано на услуги зарубежного туризма (-12,7%), а также гостиниц и других мест проживания (-0,3%). Услуги страхования подешевели на 0,8% в октябре.
14 ноября Росстат предварительно оценил рост ВВП России в III квартале в 0,6% в годовом выражении. Это совпало с оценкой Минэкономразвития. За сентябрь министерство оценило рост экономики в 0,9%, за 9 месяцев – в 1%. На индекс физического объема ВВП повлиял рост оборота общепита на 8,9%, сельского хозяйства – на 3,6%, обрабатывающей промышленности – на 1,4%, строительства – на 1,2%.