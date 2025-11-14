Годовая инфляция в России в октябре замедлилась до 7,71%

14 ноября Росстат предварительно оценил рост ВВП России в III квартале в 0,6% в годовом выражении. Это совпало с оценкой Минэкономразвития. За сентябрь министерство оценило рост экономики в 0,9%, за 9 месяцев – в 1%. На индекс физического объема ВВП повлиял рост оборота общепита на 8,9%, сельского хозяйства – на 3,6%, обрабатывающей промышленности – на 1,4%, строительства – на 1,2%.