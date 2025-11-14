Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Годовая инфляция в России в октябре замедлилась до 7,71%

Ведомости

Инфляция в октябре 2025 г. в России достигла 0,5% в сравнении с сентябрем, когда показатель составил 0,34%. Годовая инфляция в течение месяца замедлилась до 7,71% (в сентябре – 7,98%), следует из материалов Минэкономразвития.

Инфляция в секторе продовольственных товаров достигла 1,05% в сравнении с предыдущим месяцем в октябре. Цены на баранину остались прежними. Снижение коснулось сливочного масла (-0,1%), сахара (-1,7%), яблок (-2,0%). Помидоры подорожали, однако темпы роста цен на этот овощ сократились до 22,5%.

Непродовольственные товары показали в среднем увеличение цен на 0,67%. Средства связи стали дешевле на 1% в октябре. Цены на электротовары, бытовые приборы снизились на 0,6%. Темпы роста цен на медикаменты, моющие и чистящие средства остались такими же, как в сентябре (1,2% и 0,6% соответственно).

Кроме того, снижение цен было зафиксировано на услуги зарубежного туризма (-12,7%), а также гостиниц и других мест проживания (-0,3%). Услуги страхования подешевели на 0,8% в октябре.

14 ноября Росстат предварительно оценил рост ВВП России в III квартале в 0,6% в годовом выражении. Это совпало с оценкой Минэкономразвития. За сентябрь министерство оценило рост экономики в 0,9%, за 9 месяцев – в 1%. На индекс физического объема ВВП повлиял рост оборота общепита на 8,9%, сельского хозяйства – на 3,6%, обрабатывающей промышленности – на 1,4%, строительства – на 1,2%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте