Выступление Владимира Путина на форуме «Россия зовет!»: главное

16:10 Отличительная особенность немецких вложений заключалась в том, что они вкладывались вдолгую, в промышленность. «Ну зачем Volkswagen ушел с российского рынка? Он не только бы здесь работал, <...> но и продолжал поставлять компоненты и получал бы замечательную выручку», – отметил президент, связав уход компании из России с проходящими в ФРГ забастовками.