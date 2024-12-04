Выступление Владимира Путина на форуме «Россия зовет!»: главное«Ведомости» ведут онлайн-трансляцию пленарной сессии
16:10 Отличительная особенность немецких вложений заключалась в том, что они вкладывались вдолгую, в промышленность. «Ну зачем Volkswagen ушел с российского рынка? Он не только бы здесь работал, <...> но и продолжал поставлять компоненты и получал бы замечательную выручку», – отметил президент, связав уход компании из России с проходящими в ФРГ забастовками.
16:04 «Просто так вернуться будет достаточно сложно», – заявил президент, отвечая на вопрос о возвращении зарубежных компаний на российский рынок. Путин сообщил, что Россия не будет создавать специальных условий для возвращения, но отметил, что «двери открыты».
16:03 В этом году рост экономики России будет 3,9%, а может и все 4%, когда рост экономики Европы составит только 1%, заявил Путин.
16:02 Россия никого не выгоняла и не выдавливала со своего рынка, заявил Путин. Он добавил, что несмотря на политическое давление, многие западные компании не ушли с российского рынка. Ушла из России только четверть зарубежных компаний.
15:55 Президент пригласил зарубежных партнеров принять участие в формировании устойчивой национально ориентированной банковской системы и фондового рынка.
15:51 Россия продолжает создавать инфраструктуру для проведения международных расчетов бизнесом. Планируется внедрить экспериментальный правовой режим, чтобы банки могли наладить способ удаленной идентификации клиентов.
15:50 Цифровой рубль будет использоваться в расчетах в рамках бюджета со следующего года, сообщил президент.
15:48 Российская банковская система и фондовый рынок динамично развиваются на базе современных технологий. Примерно три четверти взрослых граждан России используют мобильные телефоны и интернет, используют банковские системы для проведения финансовых операций. Более 80% расчетов за товары и услуги в нашей экономики проводятся в безналичной форме.
15:46 С 1 января 2025 г. в России заработает долевое страхование жизни граждан, совмещающее страхование и инвестирование, объявил Путин.
15:44 Инвестиции на фондовом рынке должны быть не менее привлекательными для россиян, чем банковские депозиты, сообщил президент.
15:43 В этом году состоялось 19 первичных публичных размещений (IPO) компаний на российском рынке.
15:42 «К концу десятилетия капитализация валютного рынка должна увеличиться как минимум вдвое и составить две трети валового внутреннего продукта», – сказал Путин.
15:41 Доступность кредитов для малых и средних компаний является ключевым фактором инвестиционной активности. К 2030 г. инвестиции должны прибавить 60% в реальном выражении к уровню 2020 г. В 2022 г. прирост инвестиций в России составил 6,7%, в 2023 г. – уже 9,8%, а за девять месяцев этого года – 8,6%.
15:40 Надо обратить внимание на долговую нагрузку компаний с госучастием, последнее время она увеличилась, сообщил президент.
15:39 Путин попросил правительство четче расставить приоритеты в мерах поддержки, которые оказываются отраслям из средств федерального бюджета и снимать административные барьеры для работы бизнеса.
15:38 Важно избежать перекосов ключевых макроэкономических и макроэкономических параметров и избежать разбалансировки отдельных отраслей, отметил Путин. В том числе, необходимо сдерживать инфляцию – пока она находится на достаточно высоком уровне. В России это 8,8% годовом выражении. По словам президента, чтобы добиться позитивных результатов – необходимо координированные совместные действия правительства и Банка России.
15:35 «Молодежная безработица проблема во многих странах мира. У нас тоже такая проблема существует, – точнее сказать уже, существовала», – сказал глава государства. По его данным, уровень безработица ниже 9%, хотя ранее «зашкаливал» до 25%.
15:34 Уровень безработицы в России всего 2,3%, сказал Путин. Во многих государствах Европы он составляет больше 7%, заявил он.
15:33 Количество занятых в IT-сфере выросло на 8,1% в сентябре по сравнению с предыдущим годом. В обрабатывающей промышленности – на 3,9%.
15:32 ВВП в прошлом году вырос на 3,6%. А за январь – октябрь этого года на 4,1%. «Рост сосредоточен в обрабатывающих областях производства», – отметил президент.
15:31 России хотели нанести стратегическое поражение, в том числе в экономике, но эти планы потерпели крах, заявил Путин. В начале своей речи Путин упомянул «некоторые страны и их руководящие элиты», с действиями которых столкнулись российские компании. «Эти страны проявили себя как ненадежные партнеры», – сказал он.
15:30 Президент России прибыл на пленарную сессию.
15:26 На прошлогодней сессии президент говорил об архаичности западной финансовой системы, о многополярном мире, планах России создать демократическую модель экономического сотрудничества, а также о росте зарплат и доходов россиян.
15:24 Форум проходит с 4 по 5 декабря в Центре международной торговли в Москве. В предстоящие два дня в рамках мероприятий планируется обсудить ключевые макроэкономические тренды, варианты развития и укрепления финансового суверенитета страны, поиск новых возможностей партнерства.
15:20 Президент России Владимир Путин 4 декабря выступает на пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!». Модератором встречи, как и в прошлом году, является председатель правления ВТБ Андрей Костин. «Ведомости» проведут онлайн-трансляцию с крупнейшего инвестиционного форума.