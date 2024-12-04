Путин поручил правительству снять избыточные барьеры для российского бизнеса

Чтобы добиться позитивных результатов в ряде сфер, в том числе в сдерживании инфляции, необходимы скоординированные действия правительства и Банка России, отметил Путин. Он уточнил, что это не призыв и не пожелание, а прямое руководство к действию. Магистральный ответ на инфляционный вызов заключается в увеличении предложения товаров и услуг на рынке, чтобы их объем отвечал как спросу со стороны граждан, так и бизнеса, сказал президент.