Путин поручил правительству снять избыточные барьеры для российского бизнесаСреди других поручений – отслеживание динамики кредитования для решения стратегических задач
Президент Владимир Путин поручил правительству снять избыточные барьеры для российского бизнеса. Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». В этом контексте глава государства подчеркнул, что бизнес планирует модернизацию, расширение производства и мощности, вкладывается в стройку и покупку оборудования, проекты развития.
«Прошу правительство четче расставить приоритеты в мерах поддержки, которые оказываются отраслям из федерального бюджета. А также продолжить донастройку нормативной базы, снимать избыточные административные барьеры для работы бизнеса», – сказал он.
Чтобы добиться позитивных результатов в ряде сфер, в том числе в сдерживании инфляции, необходимы скоординированные действия правительства и Банка России, отметил Путин. Он уточнил, что это не призыв и не пожелание, а прямое руководство к действию. Магистральный ответ на инфляционный вызов заключается в увеличении предложения товаров и услуг на рынке, чтобы их объем отвечал как спросу со стороны граждан, так и бизнеса, сказал президент.
Механизмы должны работать на расширение выпуска продукции, открытие производств и укрепление технологического суверенитета России, подчеркнул Путин. Он добавил, что необходимо учитывать текущие условия сдерживания инфляции и соответствующим образом настраивать кредитную политику.
Начиная с августа портфель розничных кредитов практически перестал расти, а в корпоративном сегменте, в свою очередь, рост продолжается, сообщил президент. В целом, на текущем этапе это результат, к которому Россия стремится в рамках сдерживания инфляции, отметил он.
Путин также поручил отслеживать динамику кредитования в России, чтобы она позволяла решать стратегические задачи и достигать национальных целей развития. В частности, необходимо обратить внимание на долговую нагрузку компаний с государственным участием – она, по словам президента, в последнее время заметно увеличилась.
Путин 4 декабря выступает на пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!». Форум проходит с 4 по 5 декабря. На мероприятии участники обсуждают ключевые макроэкономические тренды, варианты развития и укрепления финансового суверенитета страны, поиск новых возможностей партнерства с дружественными странами.