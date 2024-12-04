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Путин поручил правительству снять избыточные барьеры для российского бизнеса

Среди других поручений – отслеживание динамики кредитования для решения стратегических задач
Екатерина Дорофеева
Владимир Гердо / ТАСС
Владимир Гердо / ТАСС

Президент Владимир Путин поручил правительству снять избыточные барьеры для российского бизнеса. Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». В этом контексте глава государства подчеркнул, что бизнес планирует модернизацию, расширение производства и мощности, вкладывается в стройку и покупку оборудования, проекты развития.

«Прошу правительство четче расставить приоритеты в мерах поддержки, которые оказываются отраслям из федерального бюджета. А также продолжить донастройку нормативной базы, снимать избыточные административные барьеры для работы бизнеса», – сказал он.

Чтобы добиться позитивных результатов в ряде сфер, в том числе в сдерживании инфляции, необходимы скоординированные действия правительства и Банка России, отметил Путин. Он уточнил, что это не призыв и не пожелание, а прямое руководство к действию. Магистральный ответ на инфляционный вызов заключается в увеличении предложения товаров и услуг на рынке, чтобы их объем отвечал как спросу со стороны граждан, так и бизнеса, сказал президент.

Механизмы должны работать на расширение выпуска продукции, открытие производств и укрепление технологического суверенитета России, подчеркнул Путин. Он добавил, что необходимо учитывать текущие условия сдерживания инфляции и соответствующим образом настраивать кредитную политику.

Начиная с августа портфель розничных кредитов практически перестал расти, а в корпоративном сегменте, в свою очередь, рост продолжается, сообщил президент. В целом, на текущем этапе это результат, к которому Россия стремится в рамках сдерживания инфляции, отметил он.

Путин также поручил отслеживать динамику кредитования в России, чтобы она позволяла решать стратегические задачи и достигать национальных целей развития. В частности, необходимо обратить внимание на долговую нагрузку компаний с государственным участием – она, по словам президента, в последнее время заметно увеличилась.

Путин 4 декабря выступает на пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!». Форум проходит с 4 по 5 декабря. На мероприятии участники обсуждают ключевые макроэкономические тренды, варианты развития и укрепления финансового суверенитета страны, поиск новых возможностей партнерства с дружественными странами.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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