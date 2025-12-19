Путин назвал опасным регулирование цен государством
Президент России Владимир Путин считает опасным регулирование цен со стороны государства. Он высказал такое мнение в ходе программы «Итоги года».
«Сложная история и очень опасная, потому что как только начнем регулировать, как только ставим определенную планку, так сразу пропадает товар. В условиях рыночной экономики именно такой результат, как правило, получается», – сказал Путин.
При этом, по словам главы государства, есть сферы, в которых необходимо регулирование. В частности, речь о жизненно важных лекарствах, где нельзя подниматься выше определенной планки.
18 декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила, что изменение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) не может быть причиной для повышения цен на социально значимые продукты питания. Было отмечено, что для этой категории товаров сохранена льготная ставка НДС в размере 10%. Поэтому служба направила разъяснительное письмо крупнейшим отраслевым объединениям и федеральным торговым сетям.