Путин: благодаря мессенджеру Max Россия добилась полного техсуверенитета

Путин: благодаря мессенджеру Max Россия добилась полного техсуверенитетаЭксперты говорят, что мессенджер еще будут дорабатывать
С созданием национального мессенджера Max Россия добилась полного цифрового суверенитета, заявил президент Владимир Путин во время «Итогов года» 19 декабря. Президент подчеркнул, что создание Max было необходимо, так как в стране были все инструменты цифровой сферы, кроме мессенджера.
«Нужно ли было это делать или нет? Конечно, да, конечно, нужно, – заявил президент в ответ на вопрос о необходимости создания Max. – Обращаю ваше внимание, что у нас, в принципе, были все инструменты цифровой сферы, кроме мессенджера. И теперь можно с уверенностью сказать, и это очень важно, что Россия добилась полного цифрового суверенитета».
Президент отметил, что в Max стал доступен ряд услуг для граждан, которые не могли оказываться через иностранные системы «по целому ряду обстоятельств», в том числе и по соображениям безопасности. В то же время Путин подчеркнул, что конкуренция среди мессенджеров должна быть, и у Max «она будет».
По его словам, проблема Telegram и других мессенджеров заключается только в одном – в соблюдение российских законов: «Политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения. Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению скоростей и так далее».
Во время «Итогов года» также был задан вопрос про запрет иностранных нейросетей на территории страны, на что президент ответил, что «запрещать ничего не собираемся». «Мы просто требуем исполнения наших законов. А если участники рынка этих законов не выполняют, то тогда вводятся соответствующие ограничения», – уточнил он.
Сам мессенджер Max пока еще не полностью «доделан», а пользователь пока может сталкиваться с временным неудобством, что нормально для любого свежесозданного программного обеспечения, подчеркнул директор IT-компании EvApps Альфред Столяров. За полгода компания достигла большого прогресса в развитии приложения, но пока ему еще предстоит развиваться, прежде чем он сможет стать достойной сменой иностранным программам, добавил он.
Создание и развитие национального мессенджера снижает зависимость от зарубежных каналов коммуникации, а также повышает безопасность общения и снижает риски, связанные с взломом и прекращением работы из-за сбоев международных облачных платформ, рассуждает руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.
Цифровой суверенитет в данном контексте также означает, что ключевые цифровые инструменты и инфраструктура находятся под юрисдикцией России и обязаны в полной мере соблюдать ее законы, добавил Бедеров. В качестве нынешних альтернатив в медиапространстве уже упоминаются VK Messenger и «Яндекс мессенджер», говорит он.
Еще Max может конкурировать с новыми мессенджерами от «Росы» или мессенджером «Молния», говорит Воронин. Но все это – именно мессенджеры, в то время как Max все же проходит в категорию супераппа, позволяющего идентифицировать личность или подписывать документы с помощью электронной подписи, подчеркнул он. О полноценной конкуренции можно будет судить, если будет полностью аналогичный функционал, предупредил эксперт.