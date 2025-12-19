Путин: благодаря мессенджеру Max Россия добилась полного техсуверенитета

«Нужно ли было это делать или нет? Конечно, да, конечно, нужно, – заявил президент в ответ на вопрос о необходимости создания Max. – Обращаю ваше внимание, что у нас, в принципе, были все инструменты цифровой сферы, кроме мессенджера. И теперь можно с уверенностью сказать, и это очень важно, что Россия добилась полного цифрового суверенитета».