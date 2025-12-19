Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: Россия достигла полного цифрового суверенитета

Ведомости

Президент Владимир Путин заявил о достижении цифрового суверенитета в России. Об этом он объявил в ходе программы «Итоги года».

«Россия добилась полного цифрового суверенитета», – сказал он.

По словам Путина, Россия теперь находится в тройке стран с таким суверенитетом: «Это Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика и теперь Россия».

Он также заявил, что в достижении технологического суверенитета помог мессенджер Max. По его словам, он был создан из соображений безопасности. В отношении Telegram и других мессенджеров проблема «только в одном – в соблюдении российских законов», добавил Путин.

О том что РФ вошла в тройку стран с полным цифровым суверенитетом, говорил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Цифровой суверенитет, по его словам, – это способность государства обеспечить себя всем необходимым набором решений в цифровой сфере: от приложений до инфраструктуры.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её