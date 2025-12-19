Путин: Россия достигла полного цифрового суверенитета

О том что РФ вошла в тройку стран с полным цифровым суверенитетом, говорил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Цифровой суверенитет, по его словам, – это способность государства обеспечить себя всем необходимым набором решений в цифровой сфере: от приложений до инфраструктуры.