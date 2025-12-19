Путин: Россия достигла полного цифрового суверенитета
Президент Владимир Путин заявил о достижении цифрового суверенитета в России. Об этом он объявил в ходе программы «Итоги года».
«Россия добилась полного цифрового суверенитета», – сказал он.
По словам Путина, Россия теперь находится в тройке стран с таким суверенитетом: «Это Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика и теперь Россия».
Он также заявил, что в достижении технологического суверенитета помог мессенджер Max. По его словам, он был создан из соображений безопасности. В отношении Telegram и других мессенджеров проблема «только в одном – в соблюдении российских законов», добавил Путин.
О том что РФ вошла в тройку стран с полным цифровым суверенитетом, говорил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Цифровой суверенитет, по его словам, – это способность государства обеспечить себя всем необходимым набором решений в цифровой сфере: от приложений до инфраструктуры.