Кириенко: Россия вошла в тройку стран с полным цифровым суверенитетом
Россия вошла в число трех стран мира, обладающих полным цифровым суверенитетом наряду с США и Китаем. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на пленарном заседании Российского интернет-форума 2025 (РИФ-2025). Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, цифровой суверенитет – это способность государства обеспечить себя всем необходимым набором решений в цифровой сфере: от приложений до инфраструктуры. Речь идет не об отказе от зарубежных решений, а о невозможности диктовать стране условия, угрожая отключением сервисов.
«Еще три года назад угроза отключения от сторов была реальной – собственной альтернативы не существовало. Сегодня у нас есть свои поисковики, видеоплатформы, соцсети, мессенджеры и магазины приложений», – сказал он. В качестве примера Кириенко привел «Яндекс», который ранее юридически был голландской компанией с акционерами из США и Великобритании, а теперь стал российским по форме собственности.
Он также подчеркнул, что сегодня все ключевые платформы, формирующие независимую цифровую экосистему в РФ, – это российские юридические лица. «Коммерческие платформы, видеоприложения, образовательные программы, мессенджеры, электронный банкинг – весь этот комплекс формирует наш цифровой суверенитет», – пояснил Кириенко.
Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, включая более 30 000 ограничений, российская интернет-отрасль не только не сократилась, но продемонстрировала бурный рост. «Экономика российского сегмента интернета второй год подряд растет более чем на 40%. Очень достойные цифры», – отметил он.