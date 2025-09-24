Кириенко: Россия вошла в тройку стран с полным цифровым суверенитетом

«Еще три года назад угроза отключения от сторов была реальной – собственной альтернативы не существовало. Сегодня у нас есть свои поисковики, видеоплатформы, соцсети, мессенджеры и магазины приложений», – сказал он. В качестве примера Кириенко привел «Яндекс», который ранее юридически был голландской компанией с акционерами из США и Великобритании, а теперь стал российским по форме собственности.