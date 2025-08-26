Минцифры предложило крупному бизнесу интегрироваться с мессенджером Max

Минцифры предложило крупному бизнесу интегрироваться с мессенджером MaxПосле интеграции с «Госключом» через Max можно подписывать юридически значимые документы
Минцифры России рекомендовало ряду крупных компаний провести интеграцию их внутренних систем с чат-ботом в национальном мессенджере Max. 25 августа ведомство направило письмо с такими рекомендациями в «Авито», «Ростелеком», «Согаз», РЖД, Wildberries, Ozon, «Альфастрахование», hh.ru, «Мегафон», МТС, «Билайн», Т2, «Почту России», «СДЭК глобал», «Инвитро», «Гемотест», «Авиасейлс», «Аэрофлот». Письмо есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил представитель Минцифры.
Минцифры сообщило компаниям, что после интеграции нацмессенджера с информсистемами электронного правительства есть возможность передать в инфраструктуру Max «цифровой профиль физлица». Также можно направлять физлицам юридически значимые документы для подписания с использованием «Госключа», указано в письме.
25 августа министерство официально заявило о завершении этой интеграции. Как пояснил «Ведомостям» представитель Минцифры, это позволит клиентам компаний, внедрившим эту технологию в свои бизнес-процессы, «подписывать электронные документы, используя чат-бот нацмессенджера». По словам собеседника, подписание документа электронной подписью и при необходимости выпуск сертификата электронной подписи будут происходить в «Госключе», но переход в него из нацмессенджера будет бесшовным. В Минцифры заверили, что при такой схеме все данные пользователей остаются под «надежной защитой».
При таком сценарии компании смогут взаимодействовать и с «цифровым профилем физического лица», уточнил представитель ведомства. Клиент организации при желании может поделиться с ней своими данными с «Госуслуг» – например, ФИО, полом, возрастом, паспортными данными. Это позволит сократить время на заполнение документов и минимизировать риск ошибок, рассказывает представитель Минцифры. По его словам, передача данных происходит по безопасным каналам. Отозвать согласие на их обработку пользователь может в любой момент.
19 августа разработчик мессенджера – VK – отчитался, что количество пользователей Max достигло 18 млн.
Активнее всего регистрируются в Max жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Казани, говорилось в сообщении компании. На мобильную операционную систему Android приходится 73% зарегистрированных пользователей, на iOS – 26% и 1% – на версии для ПК.
По мнению аналитика Fintech Lab Сергея Вильянова, такая интеграция бизнеса в нацмессенджер – это движение в сторону функциональности китайского WeChat (в КНР в этот мессенджер интегрированы госуслуги, электронные платежи и интернет-покупки. – «Ведомости»). «Интеграция с «Госключом» открывает доступ к инструменту юридически значимого взаимодействия для малого и среднего бизнеса, – считает эксперт. – Но есть барьеры: низкий уровень доверия пользователей, отсутствие опыта у компаний и риск сбоев при критичных операциях, например ипотечных сделках».
В качестве возможных сценариев Вильянов называет сделки купли-продажи, оформление услуг связи, подачу заявлений в суд, сдачу отчетности, заключение и расторжение браков. Но он подчеркивает, что темп развития платформы должен соответствовать ее техническим возможностям: «Любые сбои будут истерично обсуждаться в публичном поле и усиливать недоверие. Необходимо действовать на опережение».
Партнер практики «Цифровая трансформация» консалтинговой компании Strategy Partners Сергей Кудряшов напоминает, что у бизнеса давно есть развитые системы электронного документооборота, но они не предназначены для физлиц. «Для граждан таким решением становится «Госключ» – бесплатный и мобильный сервис, – считает эксперт. – Интеграция с Max может быть удобной альтернативой бумажному документообороту с клиентами».
Схожую точку зрения высказала и руководитель IT-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырева. «Интеграция «Госключа» позволяет пользователям удостоверяться через ЕСИА и заключать юридически значимые договоры, – говорит она. – Это может быть удобно для сделок на маркетплейсах, заключения договоров аренды, покупки автомобиля либо для упрощенной цифровизации согласий в медицинских и сервисных компаниях».
Представители Ozon, Т2, hh.ru, «Билайна» и «Мегафона» подтвердили получение письма и сообщили, что изучают возможности технической реализации. В Ozon уже реализована интеграция в мессенджер Max модуля онлайн-бронирования Ozon Travel, в котором пользователи могут покупать билеты и бронировать отели, а все документы хранятся в чат-боте, добавил представитель маркетплейса. Представитель «Аэрофлота» напомнил, что авиакомпания уже запустила официальный канал в мессенджере и готова развивать его как часть пассажирских сервисов.
«Гемотест» рассматривает интеграцию с Max как стратегический приоритет, сообщил представитель компании. «В первую очередь мы планируем использовать мессенджер как защищенный канал для электронной записи на прием, получения результатов анализов и обмена медицинскими документами, – отметил директор по организационному развитию Павел Литвинов. – Проект потребует ресурсов как с технической, так и с организационной стороны».
«Почта России» рассматривает интеграцию с мессенджером Max для сервисов поддержки, идентификации при получении посылок и запуска мини-приложений, рассказал «Ведомостям» представитель организации. В компании рассчитывают, что это даст дополнительный импульс цифровизации и повысит клиентский опыт. В СДЭК считают, что Max можно использовать как дополнительный канал уведомлений. «Он снижает нагрузку на контакт-центр и повышает удовлетворенность клиентов. Но важно обеспечить стабильность API (интерфейс для взаимодействия приложений. – «Ведомости»), соблюдение SLA (соглашение между заказчиком и клиентом об уровне оказания услуг. – «Ведомости») и безопасность», – заявил представитель логистической компании.
В «Авиасейлсе», МТС, Wildberries и «Инвитро» от комментариев отказались. «Ведомости» также направили запросы в «Авито», «Ростелеком», «Согаз», РЖД и «Альфастрахование».