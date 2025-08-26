Минцифры предложило крупному бизнесу интегрироваться с мессенджером Max

25 августа министерство официально заявило о завершении этой интеграции. Как пояснил «Ведомостям» представитель Минцифры, это позволит клиентам компаний, внедрившим эту технологию в свои бизнес-процессы, «подписывать электронные документы, используя чат-бот нацмессенджера». По словам собеседника, подписание документа электронной подписью и при необходимости выпуск сертификата электронной подписи будут происходить в «Госключе», но переход в него из нацмессенджера будет бесшовным. В Минцифры заверили, что при такой схеме все данные пользователей остаются под «надежной защитой».