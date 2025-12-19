Путин: утильсбор влияет на граждан с хорошими доходами в крупных городах
Президент РФ Владимир Путин на прямой линии отметил, что повышение утильсбора касается достаточно дорогих машин. Мера влияет на россиян, имеющих хорошие доходы и проживающих в крупных городах, сказал российский лидер.
По словам главы государства, утильсбор связан с попыткой Минфина России получить дополнительный доход для благородной цели – технологического развития. «Было бы странно, если бы я сказал: покупайте иностранную машину», – ответил Путин на вопрос женщины, которая копила пять лет на иномарку, а сейчас поняла, что ей надо будет копить еще пять-шесть лет.
Президент России выразил надежду на то, что повышение утильсбора будет не вечным и ассортимент марок автомобилей для жителей страны однажды вырастет.
2 декабря заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин заявил, что повышение утильсбора на автомобили также будет косвенным фактором для укрепления курса рубля в сравнении с базовым сценарием. На следующий день министр финансов России Антон Силуанов отметил, что нынешний курс рубля с учетом платежного баланса может сохраниться и на будущие периоды, поэтому стоит научиться жить и работать с такими показателями.