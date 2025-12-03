Силуанов посоветовал учиться жить и работать при текущем курсе рубля

«Многие говорят об ослаблении рубля, хотя на самом деле мы считаем, что тот диапазон, который сложился в последнее время по курсу рубля, может сохраниться и на будущие периоды, потому что он более-менее сбалансирован, исходя из сегодняшнего платежного баланса», – объяснил министр.