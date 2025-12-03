Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Силуанов посоветовал учиться жить и работать при текущем курсе рубля

Ведомости

Нынешний курс рубля с учетом платежного баланса может сохраниться и на будущие периоды, поэтому стоит научиться жить и работать с такими показателями, заявил «Радио РБК» министр финансов Антон Силуанов.

«Многие говорят об ослаблении рубля, хотя на самом деле мы считаем, что тот диапазон, который сложился в последнее время по курсу рубля, может сохраниться и на будущие периоды, потому что он более-менее сбалансирован, исходя из сегодняшнего платежного баланса», – объяснил министр.

Кроме того, по словам Силуанова, рост экономики России в 2025 г. может составить менее 1%.

2 декабря замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на макроэкономической сессии форума ВТБ «Россия зовет!» сказал, что курс рубля сейчас укрепляется на фоне таких факторов, как оплата импорта криптовалютой, меры российского правительства по ограничению импорта, в частности повышение утильсбора, а также обеление экономики.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте