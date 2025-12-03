Силуанов посоветовал учиться жить и работать при текущем курсе рубля
Нынешний курс рубля с учетом платежного баланса может сохраниться и на будущие периоды, поэтому стоит научиться жить и работать с такими показателями, заявил «Радио РБК» министр финансов Антон Силуанов.
«Многие говорят об ослаблении рубля, хотя на самом деле мы считаем, что тот диапазон, который сложился в последнее время по курсу рубля, может сохраниться и на будущие периоды, потому что он более-менее сбалансирован, исходя из сегодняшнего платежного баланса», – объяснил министр.
Кроме того, по словам Силуанова, рост экономики России в 2025 г. может составить менее 1%.
2 декабря замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на макроэкономической сессии форума ВТБ «Россия зовет!» сказал, что курс рубля сейчас укрепляется на фоне таких факторов, как оплата импорта криптовалютой, меры российского правительства по ограничению импорта, в частности повышение утильсбора, а также обеление экономики.