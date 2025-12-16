Госдума ужесточила правила выдачи микрозаймов

Госдума ужесточила правила выдачи микрозаймовНовые меры направлены на защиту граждан, живущих в «цепочках займов», отмечают депутаты
Госдума приняла во втором и третьем чтениях пакет поправок в законодательство о микрофинансовых организациях (МФО), направленный на снижение долговой нагрузки граждан и защиту прав заемщиков. Тем самым были ужесточены правила выдачи микрозаймов. Соответствующий документ опубликован в думской базе.
Согласно закону, с 1 января 2027 г. микрофинансовым организациям будет запрещено выдавать физическому лицу новый потребительский заем ранее чем через четыре дня после полного погашения предыдущего. Также МФО лишатся возможности заключать дополнительные соглашения, позволяющие включать в основной долг начисленные проценты, неустойки, штрафы и пени.
Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что новые меры направлены на защиту граждан, которые оказываются в «цепочках займов» – в ситуации, когда люди берут новые кредиты, чтобы погасить старые, что приводит к увеличению общей задолженности. «Такие перекредитования составляют 33 % от общего объема выдачи микрофинансовых организаций и указывают на неплатежеспособность заемщиков», – отметил он.
Кроме того, максимальный размер всех переплат и штрафных санкций по микрозаймам сроком до одного года будет снижен со 130% до 100% от суммы долга. Эти меры направлены на борьбу с практикой «цепочек займов», когда клиенты вынуждены брать новые кредиты для погашения старых, что приводит к резкому росту задолженности.
С октября 2026 г. начнет действовать переходный период, когда МФО не смогут выдавать клиенту более двух кредитов с полной стоимостью более 200% годовых. С апреля 2026 г. кредиторам запретят оформлять на человека более одного займа с полной стоимостью свыше 100% годовых.
Максимальная сумма микрозайма для юрлиц и ИП будет увеличена до 15 млн руб. Закон также предусматривает переходный период и расширяет возможности микрофинансирования бизнеса за счет увеличения максимального размера микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
17 октября «Ведомости» писали, что основной тренд на рынке микрофинансирования за последние четыре года – радикальный рост повторных займов, оформленных в течение 30 дней у одного и того же кредитора. Если в I квартале 2022 г. доля таких ссуд в общем количестве составляла 29%, то к августу 2025 г. выросла до 60%. По данным ЦБ, в I квартале 2022 г. МФО выдали гражданам почти 12,4 млн микрозаймов (учтены краткосрочные «до зарплаты» и среднесрочные), а во II квартале 2025 г. – около 21,9 млн.