Госдума ужесточила правила выдачи микрозаймов

17 октября «Ведомости» писали, что основной тренд на рынке микрофинансирования за последние четыре года – радикальный рост повторных займов, оформленных в течение 30 дней у одного и того же кредитора. Если в I квартале 2022 г. доля таких ссуд в общем количестве составляла 29%, то к августу 2025 г. выросла до 60%. По данным ЦБ, в I квартале 2022 г. МФО выдали гражданам почти 12,4 млн микрозаймов (учтены краткосрочные «до зарплаты» и среднесрочные), а во II квартале 2025 г. – около 21,9 млн.